Jandy Ventura: "Este es un paso grande, algo que no se había hecho"

Jandy Ventura se convierte en el primer artista dominicano en inaugurar una residencia musical en la capital, siguiendo los pasos de su padre, Johnny Ventura. El 8 de marzo de 2025, el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua será el escenario de "Johnny vive", un espectáculo bailable único que promete ser una experiencia visual, auditiva y, por supuesto, de baile.

—¿Cómo te sientes al inaugurar una residencia musical en la capital?

Es un paso grande, algo que no se había hecho antes en la capital. Vamos a empezar con cuatro semanas, que es algo ostentoso, pero quiero hacer algo grande, un gran espectáculo visual y auditivo. Nadie lo ha hecho aquí, en la capital. Juan Luis Guerra lo realizó en Punta Cana, pero este concepto nunca se había traído a Santo Domingo.

—¿Cómo se desarrolló la idea de esta residencia y por qué lo haces en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua?

Estuve observando mucho cómo funcionan las residencias musicales, especialmente en Las Vegas, y me preguntaba por qué en República Dominicana no se hacía algo así, si tenemos tantos turistas que podrían disfrutar de un evento de este tipo. La idea surgió cuando fui a un concierto de Bruno Mars en Las Vegas.

Me llamó mucho la atención cómo manejaban la interacción con el público, incluso quitando los celulares a los asistentes. Aunque al principio me molestó, luego entendí el propósito: permitir que el público disfrute plenamente del espectáculo. Fue una experiencia única. Después de esa experiencia, me reuní con mi equipo, incluyendo a Henry Jiménez y René Brea, para empezar a planificar este proyecto.

—¿Cómo fue ese proceso de planificación con tu equipo?

Al principio, me encontré con un ´no´ rotundo, pero hoy agradezco esa respuesta porque no era el momento. Mi equipo y yo nos dimos cuenta de que debíamos seguir un proceso antes de lanzarnos. Ya en este año, después de tener un éxito rotundo en Puerto Rico, nos sentimos listos para comenzar.

Estuvimos en el Coca Cola Music Hall, en un evento con más de 3,000 personas, probando el concepto de lo que vamos a hacer aquí, y ajustamos lo que no funcionó.

—El concepto de "Johnny vive" es muy innovador. ¿Qué puede esperar el público?

Va a ser un espectáculo bailable, algo único, con más de 20 artistas invitados que se irán presentando cada noche. Además, habrá un grupo de merengue o salsa que abrirá el show. El objetivo es que la gente se sienta libre de levantarse y disfrutar, como debe disfrutarse el merengue, ¡bailando! En total, cinco pistas de baile estarán disponibles en el hotel para que el público viva la experiencia completa.

—¿Cómo te manejas con el uso de celulares en los conciertos?

Es un tema complicado. Hoy en día, el celular es un arma de doble filo. Aunque es genial que los fans compartan momentos de los conciertos en sus redes, hay algo que se pierde cuando están más enfocados en grabar que en disfrutar del show.

Con Bruno Mars fue la primera vez que asistí a un concierto y lo disfruté realmente, porque no tenía mi celular en la mano.

Los artistas, como el público, vamos a conciertos también como críticos, observando todo, desde el montaje hasta la técnica. Es difícil desconectarse de eso, pero esa vez lo logré.

—Llevar el legado de Johnny Ventura debe ser una gran responsabilidad. ¿Cómo lo manejas?

Es un peso muy grande, tanto a nivel personal como profesional. Mi papá era un ser excepcional. No creo que nadie logre hacer lo que él hizo, ni siquiera yo. Cuando trato de seguir sus pasos, a veces me siento agotado solo con realizar el 10 % de lo que él hacía. Es un desafío, pero el cariño de la gente hacia él hace que sea más fácil seguir adelante.

—¿Qué podemos esperar en el futuro con respecto a la película o documental de tu padre?

La película está en marcha, pero ha habido algunas complicaciones legales, relacionadas con la ley de cine en el país. Estamos esperando que todo se resuelva para iniciar la grabación. El proyecto está en un 85-90% avanzado, así que pronto habrá noticias.

Estamos trabajando en un documental también, con muchas cosas por revelar, porque mi padre abrió muchas puertas para el merengue, y seguimos adelante con su legado.

—¿Cómo ves el futuro del merengue, especialmente en mercados internacionales como Puerto Rico y Nueva York?

Puerto Rico sigue siendo vital para el merengue, pero no todos los merengueros tienen la oportunidad de entrar allí. Cada artista tiene que hacer un trabajo independiente para ganarse un lugar en ese mercado. Nueva York, por otro lado, es una ciudad que siempre ha sido importante para el merengue.

Estamos trabajando en la celebración de la independencia dominicana en el United Palace el 27 de febrero, y no solo en esos lugares. Hoy, países como Colombia y Ecuador se han convertido en plazas clave para el merengue, especialmente en Suramérica. Este año, por ejemplo, iré por primera vez a Barranquilla para los carnavales.

—Finalmente, ¿apoyarías el regreso del Festival del Merengue?

¡Claro! De hecho, estamos preparando un concepto relacionado con el merengue que lanzaremos próximamente, y es muy probable que lo llevemos a cabo en el futuro cercano. ¡El merengue siempre tiene que seguir evolucionando!.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/27/imagen-7857f97c-00a6-4207-bf68-7ab44442cf48.jpg Jandy Ventura promete una gran propuesta artística.

Mantener vivo el legado

Jandy Ventura, con su residencia "Johnny vive", busca continuar con el legado de su padre Johnny Ventura mientras explora nuevas formas de llevar el merengue al mundo.

A través de innovaciones como la residencia musical y la digitalización de los conciertos, el merenguero mantiene viva la tradición musical mientras conecta con su público de una manera única.

La residencia musical se presentará los días 8, 15, 22 y 29 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.