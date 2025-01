Salsero Tito Nieves anuncia su retiro de los escenarios, tras 50 años, con gira mundial

El salsero puertorriqueño Tito Nieves anunció este martes que celebrará sus 50 años de carrera con una última gira mundial de conciertos, que incluirá a Puerto Rico, y un barco crucero.

Nieves, conocido como 'El Pavarotti de la Salsa', incluirá en su gira '50 Años - La Historia', presentaciones en ciudades clave de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, así como el 17 de mayo próximo en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

"Mi querido Puerto Rico, regreso para brindarte lo mejor de mi música. Quiero que me acompañes en uno de los conciertos más importantes de mi carrera", resaltó Nieves en un comunicado de prensa.

La gira expondrá un recorrido inolvidable de la trayectoria de Nieves, quien celebra en grande cinco décadas de éxitos y pasión por la música.

A lo largo de los años, sus temas han marcado la historia del género tropical, desde clásicos inolvidables como 'De Mi Enamórate', 'Sonámbulo', 'El Panadero', 'El amor más bonito' y 'Fabricando Fantasías', hasta éxitos imprescindibles como 'Piragüero' y 'Los Rodríguez', todos presentes en su repertorio durante esta gira.

Nieves, exmiembro de la orquesta El Conjunto Clásico, no solo ha conquistado el corazón de su público, sino que su voz ha sentado las bases para un movimiento denominado "salsa romántica".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/20/crop-w2000-h1334-tito-nieves---soberano-internacional-40a1bdd6.jpeg Tito Nieves ha sido reconocido en República Dominicano.

Además de salsero, Nieves también participó en la década de 2010 en el musical 'I like it like that', dirigida por el dominicano Waddys Jáquez, escrita por David Maldonado y puesta en escena en el Teatro Rodante Puertorriqueño de Nueva York.

La obra, con una orquesta en vivo dirigida por Desmar Guevara, incluyó en el elenco a los cantantes Ángel López, exmiembro del grupo -ahora cristiano católico- Son By Four, y Ana Isabelle, que interpretó a la hija de Nieves.

La difícil década de 1970 en Nueva York, su impacto en El Barrio latino de Harlem , y cómo la salsa fue mucho más que música para esa comunidad fue la temática del musical .

en Nueva York, su impacto en , y cómo la fue mucho más que para esa comunidad fue la temática del . La presentación teatral incluyó temas de estrellas del género musical caribeño como Rubén Blades , Willie Colón , El Gran Combo de Puerto Rico , Héctor Lavoe, La Lupe, Eddie Palmieri , Pete 'El Conde' Rodríguez o Ismael Rivera, entre otros.

de estrellas del género caribeño como Rubén Blades , El Gran Combo de , Héctor Lavoe, La Lupe, , Pete 'El Conde' Rodríguez o Ismael Rivera, entre otros. Según historiadores de la música, la salsa nació en los barrios de Nueva York hace más de sesenta años gracias a jóvenes músicos latinoamericanos que emigraron a esa ciudad estadounidense.

Trayectoria

Nacido en Río Piedras, Puerto Rico y criado en los Estados Unidos, Tito Nieves empezó su carrera mientras estaba participando en Orquesta Cimarrón, un grupo originario de Nueva York. En 1977, se asoció con el cantante Héctor Lavoe y su Orquesta, y se unió al Conjunto Clásico. Después, Nieves decidió empezar su carrera como solista en 1987, aparte de cantar salsa en inglés. Él es conocido por sus hits como el "El amor más bonito", "Sonámbulo", y el hit de salsa en inglés, "I Like It Like That".

En 1988 se le presentó la oportunidad de grabar para el sello RMM. Su primer gran éxito para la compañía fue el tema «Sonámbulo», una composición de Leo Casino, que aparece en su primer álbum para RMM, titulado The Classic que alcanzó un disco de oro. Con este álbum Tito Nieves definitivamente impuso su estilo interpretativo, lanzándose a conquistar los mercados internacionales, marcando la pauta para otros artistas que luego forman el núcleo de lo que se conoce como «El sonido de Nueva York», abanderado por RMM.

Yo quiero cantar, el segundo álbum para RMM en 1989, trajo una agradable sorpresa. El tema en inglés "I'll Always Love You", llevado al estilo salsa, se convierte en un éxito en las radioemisoras angloparlantes.

Gracias a este y otros temas como "El amor más bonito", el álbum alcanzó las cifras para acreditarlo como disco de oro. Con esta producción, Nieves amplió horizontes haciendo el famoso crossover al mercado anglosajón.

Exitosa discografía

Su tercera producción «Déjame vivir» en 1991 alcanzó un disco de platino, incluyendo los éxitos «De mí enamórate», «Te amo», «Déjame vivir», «Almohada» y «How To Keep The Music Playing». Su cuarta grabación se lanzó en 1992 con el título Rompecabeza (The Puzzle).

Inspirado en el éxito de sus temas en inglés, Tito decidió incluir dos canciones en este lenguaje "Can You Stop the Rain" y "You Bring Me Joy".

En 1994, salió al mercado su quinto disco, Un tipo común, que fue producido en Puerto Rico por Cuto Soto y contó con arreglos de Ramón Sánchez, Julito Alvarado, Louis García y el mismo Cuto. La producción incluyó el tema "No me vuelvo a enamorar" del mexicano Juan Gabriel y con arreglos de Sergio George. Otra de las sorpresas del álbum fue la versión de Tito del tema clásico de Selena "No me queda más".

Tito Nieves definitivamente tuvo un fuerte impacto en el mercado anglosajón con su sexta producción grabada toda en inglés en 1996. «I Like It Like That», este tema lo llevó a grandes escenarios tales como el programa VIBE de la cadena televisiva UPN.

definitivamente tuvo un fuerte impacto en el mercado anglosajón con su sexta grabada toda en inglés en 1996. «I Like It Like That», este tema lo llevó a grandes escenarios tales como el programa VIBE de la cadena televisiva UPN. Los hits del álbum Fabricando fantasías (2004) incluyen " Fabricando fantasías" y "Ya no queda nada» con La India, Nicky Jam, y K-Mil. El tema «Fabricando Fantasías» fue dedicado a uno de sus hijos, que falleció a causa del cáncer. En ese año fue condecorado por el Congreso de la República de Perú.1

y "Ya no queda nada» con La India, Nicky Jam, y K-Mil. El tema «Fabricando Fantasías» fue dedicado a uno de sus hijos, que falleció a causa del cáncer. En ese año fue condecorado por el Congreso de la de Perú.1 En 2005, lanzó Hoy, mañana y siempre, que contiene los éxitos « Esa boquita », «Si no fuera él» y «Tu belleza».

», «Si no fuera él» y «Tu belleza». En 2007, lanzó Canciones Clásicas de Marco Antonio Solís, un tributo al cantautor mexicano Marco Antonio Solís.