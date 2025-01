Rihanna asiste al juicio de A$AP Rocky por presunto tiroteo

El testimonio más importante en el juicio del rapero A$AP Rocky quedó en segundo plano cuando Rihanna, la pareja del acusado y madre de sus hijos, se sentó tranquilamente destacando como un diamante en la corte.

Rihanna asistió el miércoles por primera vez al juicio de Rocky en Los Ángeles, donde está acusado de dos cargos de asalto con arma de fuego semiautomática. Estuvo sentada entre su hermana y su madre, mientras un antiguo amigo de Rocky testificaba sobre el momento en que el rapero supuestamente le disparó.

La superestrella de la música fue introducida y retirada subrepticiamente, y estaba sentada en la sección de Rocky antes de que los jurados y los medios entraran.

No está claro si los jurados notaron su presencia, pero todos los demás ojos en la sala a menudo estaban puestos en ella.

Con un largo vestido negro con botones que parecía un abrigo, observó los procedimientos sin mostrar una reacción fuerte, moviendo las gafas de su cabeza a sus ojos en diferentes momentos.

El testigo, que se hace llamar A$AP Relli y cuyo nombre verdadero es Terell Ephron, describió la noche de noviembre de 2021 cuando él y Rocky, cuya relación se estaba deteriorando, tuvieron un enfrentamiento y forcejearon en una calle de Hollywood, y Rocky apuntó un arma hacia él antes de alejarse.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/29/asap-rocky-ap-ap25029827206909.jpg El rapero A$AP Rocky llega al Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, el miércoles 29 de enero de 2025. (AP)

Declaró el miércoles que estaba gritando a Rocky mientras lo seguía, luego Rocky sacó el arma de nuevo y la sostuvo en el aire.

"Se dio la vuelta y entonces fue como BOOM!", le dijo al jurado. "Todo fue como una película, él apuntó hacia abajo y disparó el primer tiro".

Dijo que sintió una quemadura en su mano donde una bala la rozó.

Argumentos

Rocky, cuyo nombre verdadero es Rakim Athelston Mayers, podría enfrentar hasta 24 años de prisión.

Rihanna observó el miércoles mientras Relli testificaba sobre el momento en que Rocky supuestamente disparó un arma hacia él en una calle de Hollywood en 2021.

Rocky disparó otro tiro que él no vio porque se había escondido detrás de un amigo mutuo que estaba allí con el rapero, quien huyó después de eso.

Dijo "Sentí mi mano caliente" y más tarde agregó, "Me golpearon. O me rozaron. No tenía un agujero ni nada."

El abogado de Rocky, que tendrá la oportunidad de contrainterrogar a Relli el jueves, dice que los disparos que hizo no fueron siquiera de un arma real — eran balas de fogueo de una pistola de arranque que llevaba como un accesorio. El abogado dijo que Relli sabía esto, y por eso caminaba tras él sin miedo.

"¡Oh!, era un arma real", testificó Relli bajo el interrogatorio de la fiscalía, diciendo que lo sabía por su mano raspada.

Desde el tiroteo, y su decisión de ir a la policía y testificar, ha recibido amenazas de muerte y ha sido rechazado como un soplón, dijo, y la modesta carrera de gestión musical que había construido se desmoronó.

"Ha sido un infierno viviente", dijo Relli.

Alrededor de una hora después del tiroteo, Relli regresó a la escena y dijo que fotografió y recuperó dos casquillos de bala. Anteriormente, mientras respondían a un informe de un tiroteo, la policía no encontró ninguno.

Envío un mensaje de texto a Rocky que se mostró en la corte diciendo "Intentaste matarme".

Rocky lo negó en su respuesta

"Bro, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Por qué le dices a la gente que te disparé?"

Le envió a Rocky fotos de los casquillos de bala y su mano rozada.

Rocky dijo que estaba inventando cosas y hablando "todo tipo de tonterías" y estaba tratando de "extorsionarlo".

Rocky y Rihanna, ambos de 36 años, tienen dos hijos juntos: RZA Athelston Mayers de 2 años y Riot Rose Mayers de 1 año. Ella reveló que estaba embarazada del niño menor al ser la estrella principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2023 en el que mostró un visible vientre de embarazada.

La cantante y el rapero, que también son magnates de la moda, se acercaron por primera vez cuando él aportó una estrofa a su canción de 2012 "Cockiness (Love It)" y la interpretaron en los Premios MTV a los Videos Musicales. Se convirtieron en pareja en 2020.