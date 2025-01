Sentencian a 15 años de restricción domiciliaria a mujer que mató al hermano de Arcángel

La jueza Wanda Cruz, del Tribunal de San Juan, sentenció este jueves a Mayra Nevárez Torres a 15 años de restricción domiciliaria con supervisión electrónica por causarle la muerte a Justin Santos Delanda, de 21 años y hermano del cantante Arcángel, al conducir en contra del tránsito y en estado de embriaguez en San Juan en noviembre de 2021.

Asimismo, la jueza ordenó que Nevárez deberá hacer 200 horas de servicio comunitario, pagar varias multas, cumplir con un pago de 10.000 dólares a Kevin Monserrate Gandía, que acompañaba a Santos Delanda y resultó herido en el momento del accidente, ocurrido en el puente Teodoro Moscoso.

Nevárez Torres no podrá salir de Puerto Rico, estará sujeta a pruebas de dopaje aleatorias y su licencia de conducir será suspendida por cinco años.

Por su parte, el reguetonero Austin Santos, mejor conocido como 'Arcángel' reaccionó a la sentencia en redes sociales y definió el sistema de justicia de Puerto Rico como una "basura".

"Yo sabía que nada iba a pasar. Siempre he dicho que la Justicia de Puerto Rico no vale nada, nunca he esperado nada de ningún juez de mierda ni su basura de sistema. Mi hermano descansa en paz. Me da tristeza por mi madre que creyó en el sistema. Yo no fallé nunca", indicó Arcángel en sus redes sociales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/30/e9d30e5c-dabf-46b7-a148-b3630040b431.jpg El artista se desahogó en sus redes sociales.

Asimismo, el cantante advirtió que si le ocurre algo a su madre, Carmen Santos, después de que haya tenido que ser hospitalizada debido al impacto emocional que le provocó la sentencia, habrá consecuencias.

Declarada culpable

Nevárez Torres fue declarada culpable el 12 de diciembre de 2024 por la muerte de Santos Delanda y de provocarle grave daño corporal a Monserrate Gandía.

La Fiscalía demostró que la convicta manejaba su vehículo de motor de manera temeraria y contra el tránsito en el puente Teodoro Moscoso cuando impactó dos vehículos todo terreno Can-Am, en los que transitaban los perjudicados al momento del choque.

Santos Delanda falleció en la escena a causa de las lesiones recibidas.

Las autoridades le realizaron a Nevárez Torres una prueba para detectar alcohol en la sangre, la cual arrojó 0,29 %. El límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor es de 0,08 %.

La familia de Justin Santos sufrió durante el proceso judicial a consecuencia de los tecnicismos legales presentados por los abogados de la defensa; tal como fue el intento de suprimir la evidencia del caso de embriaguez.

El reguetonero Arcángel afirmó tras el fallecimiento de su hermano que "nunca" había sufrido tanto ni se había sentido "tan derrotado" y "tan perdido".