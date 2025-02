Beyoncé gana por primera vez en su carrera el Grammy al álbum del año por "Cowboy Carter"

Beyoncé ganó por primera vez en su carrera el Grammy al álbum del año por ´COWBOY CARTER´, anunció este domingo la Academia de la Grabación de EE.UU. durante la 67 edición de estos premios que se celebran en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Previamente, ganó su primer premio de la noche por su canción con Miley Cyrus, "II Most Wanted".

Se llevó el premio a la mejor interpretación de dúo/grupo country durante la Premiere de los Grammy, donde se entregaron un total de 85 premios. Marca la primera victoria de Beyoncé en una categoría country.

En tanto que el rapero californiano Kendrick Lamar se llevó este domingo dos de los premios Grammy de las categorías reinas de esta edición: grabación del año y canción del año, con 'Not Like Us'.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/03/beyonce-gana-3.jpg Beyoncé fue una de las más nominadas. (AP)

Lamar quiso dedicar el premio a grabación del año a las víctimas de los incendios de Los Ángeles y se acordó de Drake, a quien ataca en este sencillo, durante su discurso.

"No puedo agradecer lo suficiente a estos lugares por los que he pasado desde la escuela secundaria. Y lo más importante, a la gente y las familias de Palisades y Altadena. Este es un verdadero testimonio de que vamos a seguir restaurando la ciudad", añadió.

Competencia

Kendrick Lamar se lleva el Grammy a CANCIÓN DEL AÑO pic.twitter.com/J55UhZ0fFe — Indie 505 (@Indie5051) February 3, 2025

Lamar se disputaba este título de grabación del año junto a 'BIRDS OF A FEATHER', de Billie Eilish; 'TEXAS HOLD 'EM', de Beyoncé o 'Espresso', de Sabrina Carpenter, que partían como favoritas, además de '360', de la británica Charli xcx; 'Good Luck, Babe!', de Chappell Roan; 'Fortnight', de Taylor Swift y Post Malone; y 'Now And Then', de la mítica banda británica The Beatles.

Asimismo, la omnipresente "Not Like Us" de Kenrick Lamar fue una ganadora temprana, recibiendo trofeos por video musical, canción de rap e interpretación de rap. Marca su séptima vez ganando en la última categoría.

"Now and Then" de The Beatles, que utilizó tecnología de IA, se llevó el premio a la mejor interpretación de rock. Sean Lennon aceptó el premio en nombre de su padre John Lennon. "En lo que a mí respecta, es la mejor banda de todos los tiempos", dijo sobre los Beatles. "Pongan la música de los Beatles a sus hijos. Siento que el mundo no puede permitirse olvidarla".