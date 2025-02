Diddy demanda al canal NBC por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja

El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, demandó este miércoles por difamación al canal NBCUniversal y a la productora Ample por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja Kim Porter, certificada como natural, y lo retrata como un "asesino en serie".

La demanda, que reclama una compensación de 100 millones de dólares, argumenta que el documental 'Diddy: The Making of a Bad Boy' (Diddy: la creación de un chico malo) insinúa que el artista ha cometido "asesinato en serie", entre otros "crímenes atroces", según informó este miércoles el medio Page Six.

"(El documental) llega de forma maliciosa e infundada a la conclusión de que el Sr. Combs es un monstruo y la encarnación de Lucifer con muchas similitudes con Jeffrey Epstein", indican los abogados del rapero, que consideran dañada su reputación, sus finanzas y su derecho a un juicio justo.

Diddy, de 55 años, que está preso en una cárcel de Nueva York, afronta el próximo 5 de mayo un juicio por cargos federales de crimen organizado, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución, de los que se ha declarado inocente, y ha sido objeto de decenas de denuncias de abusos en los últimos meses.

En Peacock

El documental, que se emitió en enero en NBC y está en la plataforma de 'streaming' Peacock, analiza las acusaciones que penden sobre Diddy e incluye una entrevista en la que se le relaciona con la muerte de Kim Porter, su expareja y madre de varios de sus hijos, fallecida de neumonía en 2018.

La entrevista es con el exmarido de Porter, Al B. Sure, que cuestiona el certificado forense de la mujer y expone una "teoría conspiratoria" de que Diddy tuvo responsabilidad en las muertes del rapero Notorius B.I.G., asesinado, o el ejecutivo discográfico Andre Harrell y el rapero Heavy D, fallecidos por problemas de salud.

También se recogen alegaciones de que Diddy abusó sexualmente de menores, en base a una demanda civil de una persona que supuestamente lo vio con dos chicas menores, y que los abogados aseguran que ha sido desacreditada por las dos mujeres, que han dicho que eran mayores de edad en ese momento.