Will Smith e India Martínez actuarán en la apertura de la gala Premio Lo Nuestro

El actor y cantante Will Smith abrirá la ceremonia de Premio Lo Nuestro junto a la cantante española India Martínez, quienes interpretarán su más reciente colaboración 'First Love', informó este viernes la cadena Univisión, organizadores de estos premios.

Smith, ganador de un premio Grammy, debutará en estos galardones que se celebrarán el próximo 20 de febrero en Miami, al participar junto a la española en el acto de apertura en el que también se sumarán el rapero DJ Khaled, la mexicana Thalia y la legendaria agrupación Miami Sound Machine.

El sencillo 'First Love' es un adelanto del próximo álbum en solitario que publicará el también ganador de un premio Oscar, proyecto que saldrá a la venta en marzo con el título 'Based on a True Story' y que supondrá el término de una pausa discográfica de casi 20 años.

Smith publicó recientemente algunas canciones de espíritu motivacional, como 'Work of Art' con RUSS ft. Jaden, 'Beautiful Scars' ft. Big Sean y 'You Can Make It' Ft. Sunday Service Choir y Fridayy, las cuales también formarán parte del futuro álbum.

En la ceremonia de este año de Lo Nuestro, premios de votación popular, actuarán y participarán figuras como el español Alejandro Sanz, Becky G, Shakira, Marc Anthony, Laura Pausini, Carín León, y el Grupo Frontera, entre otros.

Con anterioridad, la cadena dio a conocer que el cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández, la intérprete de salsa La India y el compositor Manuel Alejandro recibirán este año premios especiales en reconocimiento a su trayectoria.

Los favoritos

Becky G y Carín León son los favoritos en la edición de este año al sumar cada uno diez nominaciones, seguidos de Shakira y el artista puertorriqueño Myke Towers, ambos con 9 nominaciones, mientras que Ángela Aguilar está presente en ocho categorías.

