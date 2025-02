Hospitalizan a Shakira en medio de su gira y suspende concierto en Lima

Shakira anunció el domingo que canceló un concierto en Lima tras ser hospitalizada de emergencia con un cuadro de afección abdominal.

"Lamento informarles que anoche (sábado) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento", señaló la popular cantante colombiana en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Agregó que los médicos le han comunicado que "no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", por lo que dijo estar triste de no poder subir al escenario.

Ausencia de 14 años

Estaba previsto que la estrella y reciente ganadora del Grammy al mejor álbum pop latino por "Las mujeres no lloran" brindara un concierto el domingo 16 y lunes 17 en el Estadio Nacional en la capital peruana, luego de una ausencia de 14 años en la nación andina.

Shakira agregó que espera mejorar y ser dada de alta el lunes, "para poder presentarles el espectáculo que he preparado para ustedes".

Viene a República Dominicana

La recién iniciada gira pasará por República Dominicana el 2 de abril en el Estadio Olímpico.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en tuboleta.com.do en las siguientes fases de venta:

Preventa para fans: lunes 17 de febrero desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche del martes 18 de febrero.

lunes 17 de febrero desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche del martes 18 de febrero. Preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Banreservas: miércoles 19 de febrero desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche del jueves 20 de febrero. (15 % de descuento en las secciones Terreno y Gradas)

La gira inició el 11 de febrero con un espectacular concierto con entradas agotadas en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, marcando el comienzo de lo que promete ser un recorrido inolvidable por el mundo.

Durante el show, el público disfrutará de lo mejor de su repertorio de éxitos, así como de "Session 53", "TQG", "Monotonía" y "Te felicito" de su nuevo álbum ganador del Grammy, "Las mujeres ya no lloran".