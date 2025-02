Paquita la del Barrio y Romeo Santos: el recordado "duelo" musical en Don Francisco

La icónica cantante mexicana Paquita la del Barrio, de 77 años, la artista que le cantó al desamor y a los hombres "malos" y "rata de dos patas", falleció este lunes 17 de febrero en su hogar en Veracruz, dejando un profundo vacío en la música regional mexicana.

La causa de su deceso, tras varias especulaciones, fue confirmada por su representante, Francisco Torres, quien detalló que Paquita falleció mientras dormía.

Los artistas han mostrado su pesar por la partida y los usuarios de las redes sociales han desempolvado videos de Paquita interactuando con famosos de distintas generaciones, uno de ellos, el cantautor Romeo Santos.

Uno de estos momentos especiales fue cuando compartió escenario con el bachatero Romeo Santos durante un enfrentamiento de talentos en el programa de Don Francisco en el año 2013. Un encuentro inesperado que unió la ranchera y la bachata en una presentación cargada de emoción y talento.

La cantante mexicana, Paquita la del Barrio dejó callado al cantante dominicano Romeo Santos, ambos artistas demostraron su dotes de improvisación y voz durante una entrevista que les realizó Don Francisco. Para entonces, Santos formaba parte de la agrupación Aventura.

Así fue la dinámica

"Ella me va a insultar porque ella como que maltrata a los hombres, pero me voy a tomar el atrevimiento", dijo el "Rey de la bachata" par entonar "Te invito" mientras tocaba la guitarra.

En este "duelo", Paquita continuó con un tema suyo en contra: "No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir".

Luego, Romeo tarareó varios versos de "No", grabada con Thalía, que decía -apunta pero no dispares, lloro porque soy el culpable-.

Y ella le replicó: "Yo debería callarme, tal como lo hace una dama, pero ahora van a enterarse, que eres un fiasco en la cama".

Y así sucesivamente, el "duelo" terminó con Romeo bailándole "Noche de sexo".

La artista, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, falleció a los 77 años el 17 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.

Personalidades del espectáculo y la política de México lamentaron la muerte de la cantante, dejando un legado musical dedicado al desamor, al despecho y como venganza contra los malos amores.

"Adiós, mi Sra (señora)... ¡Serás recordada por generaciones que abrazaron tu música y tu legado!", expuso en sus redes sociales la también cantante Yuri, quien al igual que Paquita es de Veracruz, estado del oriente de México.

La cantante será recordada principalmente por su himno "Rata de dos patas", una canción que se convirtió en símbolo de empoderamiento para muchas mujeres que vivieron situaciones de desamor y maltrato.