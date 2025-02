La cantante mexicana Yuri está a favor de corridos tumbados pero sin violencia ni machismo

Con su nuevo disco ´Yuri y sus amigos del regional mexicano´ la cantante incursiona en este género y no descarta explorar otros estilos, como los corridos tumbados, aunque lo haría sin hacer apología a la violencia ni al machismo.

"Yo pienso que cuando ya te metes, que no es mi género, no es mi rollo (asunto), respeto, cuando ya te metes a dañar la imagen de una mujer, que es tan sagrado para mí, y cuando ya promueves un poco la violencia, yo no pertenecería a ese rollo porque no lo haría de neta (honestamente)", señala la intérprete de ´La maldita primavera´ en una entrevista con EFE.

Aunque respeta los corridos tumbados y quienes hacen este tipo de música, la veracruzana asegura que, en caso de algún día aventurarse por esta variante del regional mexicano, "lo pensaría mucho".

"A lo mejor que fuera un corrido tumbado más como el rollo (tema) de: ´me dejaste´, ´me abandonaste´, ´vas a ver, hijito del maíz podrido´, puede ser. Pero ya que yo me pinte cosas de sangre y eso, no, no, no", enfatiza.

Una aventura que comenzó hace años

Yuri, quien desde que inició su carrera en 1979 con su álbum ´Ilumina tu vida´ se enfocó en el pop, asegura que incursionar en el regional mexicano fue una aventura que comenzó hace tres años, cuando hizo duetos con amigos para festejar sus 46 años de carrera y cantó temas de este género.

Tras ello, su disquera le ofreció hacer un EP de música regional y, aunque lo dudó por considerar este género "fuerte" y "muy competitivo", al final aceptó.

"(Dije) pues me aviento (atrevo). Más vale decir que sí a pedir perdón. Dale, me aviento. Sí, sí quiero. Quiero experimentar ya algo más formal", reconoce.

Para este EP, Yuri contó con la participación de artistas del regional como Ángela Aguilar, Paquita la del Barrio (ya fallecida), Carín León, Víctor García, Luis Ángel ´el Flaco´, Edwin Luna, entre otros.

"Nace este disco, ahora sí que como niña aplicada: a todo dije que sí. Pues ahí está la respuesta, ahí está un discazo con grandes compañeros y grandes canciones", afirma.

Sanar sus 'Yuris'

A la par de su disco, la intérprete de temas como ´Detrás de mi ventana´, ´El apagón´, ´¿Qué te pasa?´ y ´Hombres al borde de un ataque´ promociona ´Icónica Tour´.

En esta gira hace un recorrido por todos sus éxitos, lo que, incluso, la llevó a tomar terapia tras enfrentarse a los recuerdos de cada una de sus etapas como artista.

"Tuve que entrar en terapia porque sí, algunas (vivencias) me deprimían, algunas me daban mucha tristeza, porque ponerse el mismo vestuario, los vestuarios tienen esa energía con la que estabas viviendo en ese momento. Entonces, híjole, nunca pensé, estuve a punto de tirar la toalla", confiesa.

Sin embargo, la terapia y el empuje de su hija, la llevaron a crear el show que tendrá fechas en Mérida (15 de marzo), Monterrey (27 de marzo), Ciudad de México (2 de abril), Pachuca (10 de mayo), Querétaro (23 de mayo) y Guadalajara (30 de mayo).

con este espectáculo asegura que ha logrado "sanar a muchas de esas Yuris".

"Yo les estoy prestando el cuerpo a ellas, pero no el alma ni el espíritu, porque esta Yuri es diferente, esta Yuri es renovada, esta Yuri es feliz, esta Yuri tiene paz y solamente les estoy prestando el cuerpo, el alma no", remarca.

"Así que eso me está ayudando mucho a que este show sea muy gratificante para mí", agrega.

Finalmente, dice que cuenta con otros proyectos como un programa de telerrealidad musical para televisión abierta que se estrenará en marzo próximo.

"No lo dejen de ver porque las familias van a gozar, (son) puros cantantes, pura gente que cantamos. Un grupo de jóvenes, un grupo a los que yo le puse ´los viejitos´. Pero no, ellos dicen que son las leyendas, somos las leyendas vivientes. Así que feliz, agradecida con Dios por todo esto", finaliza.