La gira de Shakira por Colombia tuvo un impacto económico de casi 50 millones de dólares

Los cuatro conciertos que Shakira dio en su natal Colombia en las últimas dos semanas tuvieron un impacto económico de 206 mil millones de pesos colombianos (unos 49.6 millones de dólares), informaron este viernes los organizadores de los espectáculos.

A los cuatro conciertos, dos en el estadio Metropolitano de Barranquilla y dos en El Campín de Bogotá, asistieron más de 170,000 personas, fueron creados 18,500 empleos directos e indirectos y ambas ciudades tuvieron una ocupación hotelera del 95 % durante esos días, según un comunicado de Páramo Presenta y del equipo de la artista.

"Además, el gasto en sectores clave como alimentos, hotelería y efecto multiplicador en Bogotá suma 73 mil millones de pesos (unos 17 millones de dólares), evidenciando el impulso brindado a la economía local", agregó la información.

Shakira se despidió este viernes del país tras vivir "unas noches inolvidables" y prometió que irá pronto a Medellín, donde tuvo que cancelar su presentación del lunes pasado por problemas logísticos, para darle a esa ciudad "el show más especial" de su vida.

"Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo de sus ojos. Hoy estoy muy sensible, pero es que no es para menos porque han sido unas noches inolvidables", expresó "La Loba" en su canal de WhatsApp.

Luego sus presentaciones de este miércoles y jueves en Bogotá, Shakira viaja a Chile y luego visitará Argentina, México, República Dominicana, Estados Unidos y Perú, a donde regresará con dos fechas en noviembre tras haber tenido que cancelar un concierto por enfermedad este mes, como lo hará a Medellín en una fecha por confirmar.