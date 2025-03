Universal pide desestimar una demanda de Drake por promocionar a Kendrick Lamar

El sello discográfico Universal Music Group (UMG) ha pedido este lunes desestimar la demanda en su contra por difamación interpuesta por el rapero canadiense Drake, por promocionar el tema 'Not Like Us', de Kendrick Lamar, en el que el artista estadounidense tacha a Drake de pedófilo.

"La demanda carece totalmente de fundamento y debe ser desestimada con perjuicio", indicó la discográfica en una moción de desestimación de 32 páginas presentada ante una corte de Nueva York.

El sello argumenta que 'Not Like Us', el tema en disputa y por el que Drake demandó a Universal el pasado enero, "fue un éxito comercial y artístico masivo" y que transmite "una opinión irrebatible y una hipérbole retórica".

El rap

Las canciones de diss (abreviaduría de la palabra inglesa 'disrespectful'; menosprecio en español) "son una forma de arte popular y célebre centrada en insultos escandalosos y serían severamente censuradas si se permitiera la demanda de Drake", precisó el documento.

"En lugar de aceptar la pérdida, como el artista de rap despreocupado que a menudo afirma ser, ha demandado a su propia discográfica en un intento fallido de curar sus heridas", agregó la demanda.

Sus "injustificadas reclamaciones" contra Universal "no son más que su intento de salvar las apariencias tras su fallida batalla de rap con Lamar", sentenció el sello discográfico.

Drake demandó el pasado enero a Universal en un documento en el que no hizo mención a Lamar y en el que alegó que con 'Not Like Us', la discográfica "decidió publicar, promover, explotar y monetizar acusaciones que sabía no solo que eran falsas, sino también peligrosas".

El pasado 4 de mayo Lamar dio a conocer la canción 'Not Like Us', ganadora a los Grammy a mejor grabación y canción del año, en la que el rapero californiano repitió acusaciones de hace una década de que Drake es un pedófilo y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

En el videoclip colgado en YouTube, Lamar colocó una imagen de la mansión de Drake en Toronto ilustrada con los iconos que se utilizan habitualmente para marcar la presencia de pederastas condenados.

Poco después de 'Not Like Us', Drake dio a conocer su respuesta con otra canción, 'The Heart Part 6', en la que niega las acusaciones vertidas contra él.