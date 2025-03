Will Smith anuncia su primera gira como artista "Based On a True Story"

El actor y rapero estadounidense Will Smith anunció este martes el lanzamiento de su primera gira como artista principal, titulada 'Based on a True Story' y con la que actuará en países como España, Marruecos, Alemania y Francia.

"En todos estos años nunca he hecho una gira como cabeza de cartel y estoy deseando verlos", escribió en su cuenta de Instagram el cantante de 56 años.

De acuerdo con un comunicado, comenzará el 25 de junio en el Festival Mawazine de Rabat y pasará por otros encuentros de música como el Dreambeach en Almería (España) el 9 de agosto o el Big Art Festival en Massa (Italia) el 25 de julio.

El tour culminará con un concierto en solitario de Smith en el estadio Zénith de París, programado el 2 de septiembre.

El anuncio de la gira llega después de que Smith confirmara el lanzamiento de su primer álbum de larga duración en veinte años, que dará nombre a la gira.

'Based on a True Story', de 14 canciones, saldrá a la venta el 28 de marzo y contará con la colaboración de su excompañero de dúo DJ Jazzy Jeff, con quien formó DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince a finales de la década de los 80, además de la cantante estadounidense Teyana Taylor y el músico Jac Ross.

Sencillos

Incluirá sencillos lanzados recientemente como 'First Love', junto a la cantautora española India Martínez y Marcin; 'Work of Art', en colaboración con su hijo Jaden y el rapero Russ, o 'You Can Make it'.

Smith, quien eventualmente se volvió más reconocido por su trabajo como actor, comenzó su carrera en la música como parte de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, con quien realizó cinco álbumes de estudio, y posteriormente construyó una trayectoria en solitario, en la que ha cosechado éxitos con sus álbumes 'Big Willie Style' y 'Willennium'.

Durante los años 90, Smith se adentró en la actuación y alcanzó gran popularidad cuando se convirtió en el protagonista de 'The Fresh Prince of Bel-Air', para después llegar al cine con películas como 'Independence Day' o 'Men In Black'.

El rapero obtuvo su primer Óscar en 2022 gracias 'King Richard', pero su reputación quedó manchada por una abrupta bofetada que el cantante le propinó al cómico Chris Rock, presentador de los premios ese año, después de que Rock hiciera una broma sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, la esposa de Smith, que tiene alopecia.

Pese a los efectos negativos del suceso, Smith ha retomado su carrera. El cantante regresó a una ceremonia de premios este año cuando apareció en la última edición de los Grammy para formar parte del homenaje al productor Quincy Jones y tiene en proceso algunas películas, como 'I Am Legend 2'.