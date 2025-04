Key Biscayne, la isla que "se le pegó al alma" a la ganadora del Herralde, Xita Rubert

En el cajón de las palabras de la escritora española Xita Rubert hay sueños transcritos -algunos con su padre, el filósofo Xavier Rubert (1939-2023)-, textos que se le aparecen en forma de presagio, como su novela debut ´Mis días con los Kopp´, y Key Biscayne, una isla que se "le pegó al alma" con apenas 20 años.

"Durante muchos años estuve tratando de escribir otras historias y aunque esta es una ficción se me pegó al alma, como las memorias reales que regresan y no te abandonan", afirma a EFE Rubert sobre ´Los hechos de Key Biscayne´ (2024), obra ganadora del Premio Herralde de Novela, que por primera vez se otorgó ex aequo junto a la autora chilena Cynthia Rimsky.

Con 29 años, Rubert acostumbra las sonrisas cálidas y el estirar lo más posible la realidad, así lo hizo en su visita a México donde en aproximadamente 48 horas presentó su libro en la ciudad de Mérida (sur del país) y la capital mexicana (centro).

Esa elasticidad, confiesa la estudiante de doctorado en Princeton, la transporta a su literatura.

"A mí me gusta trabajar desde la elasticidad o la exageración. Creo que estirar algo que te ha pasado a medias o que te podría haber pasado pero no sucedió te permite mostrar algo muy difícil que la propia realidad no te ha dado.Es al final el elemento reflexivo del novelista", medita tras explicar que vivió en la isla estadounidense cuando era más joven.

El misterio de Rubert en Key Biscayne

Cuando Rubert trata de acceder a sus memorias en Key Biscayne dice que le pasa como a la protagonista de la obra.

"No logro desentrañar lo inventado de lo que realmente sucedió en esa isla atormentada por terremotos, inundaciones y microsociedades extravagantes de mafiosos armados y niñas disfrazadas de adultas", expone.

Pero recuerda que este escrito, publicado por Anagrama, lo hizo cuando su padre estaba muriendo y eso "se respira en la novela".

De hecho, lo más cercano a sus vivencias en esta ficción, prosigue, es la relación "entre hija y padre", un hombre al que llama Ricardo y que con rebeldía quijotesca emigra de España a Key Biscayne con sus hijos: Nico y la narradora, una preadolescente de 12 años.

"Quería escribir sobre un padre de lo que se esperaría todo lo contrario a una figura paterna y que, sin embargo, pareciera que todo le sale bien", detalla sobre este personaje que en su propia anarquía se espera "que se muera o le pase algo".

En esa posible elegía está "el corazón del libro" porque "la narradora sabe que algo va a terminar" y mientras ella esté con vida "tiene que relatar y retratar toda esa imperfección, esa oscuridad como si hubiera luz".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/06/c342e7182419cf7d07e22541f0414763efb56461w-6c4d497f.jpg La escritora española Xita Rubert posa al termino de una entrevista con EFE este sábado, en Ciudad de México (México). (EFE)

Afinidad literaria con Latinoamérica

El interés de Rubert de poner claridad en lo irrecuperable, de invocar la conexión entre lo vivo y lo muerto la dota de una esencia casi brujesca con la que estrecha su prosa a la de referentes femeninos latinoamericanos, como lo es la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda.

"Me han dicho que mi literatura no parece española. Estoy en contacto con lo que sucede en América Latina, aquí hay una tradición que conecta con la historia que dejamos atrás, lo vivo con lo muerto y eso me interesa", asegura la novelista, que tiene su obra más vendida traducida al portugués.

La escritura y las pistas del futuro

Xita Rubert entiende que la escritura situada en un tiempo y espacio determinado puede revelar pistas de un futuro pronosticado como incierto.

En el caso de 'Los hechos de Key Biscayne', la barcelonesa describe el Estados Unidos de hace 15 años, donde "había ese optimismo por (el entonces presidente) Barack Obama", aunque también existían lugares conservadores minoritarios en Florida.

"Es como si Key Biscayne hubiera dejado de ser una isla para convertirse en un símbolo", confirma para referirse al país en el que reside desde hace seis años y ahora está presidido por Donald Trump.