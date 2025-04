Drake critica actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl en nuevas acusaciones de difamación

El astro del hip hop Drake presentó una denuncia por la interpretación de su rival, el rapero Kendrick Lamar, de su éxito "Not Like Us" en el Super Bowl de este año, añadiéndola a su demanda por difamación contra Universal Music Group (UMG) por esa canción de tiradera y sus acusaciones de pedofilia contra Drake.

"La grabación se realizó durante el Super Bowl de 2025 y se transmitió a la mayor audiencia de un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl jamás vista, más de 133 millones de personas, incluidos millones de niños, y millones más que nunca antes habían escuchado la canción o cualquiera de las canciones que la precedieron", dice la demanda enmendada presentada el miércoles en un tribunal federal en Manhattan.

Añade: "Fue el primer, y esperemos que el último, espectáculo de medio tiempo del Super Bowl orquestado para asesinar el carácter de otro artista".

Aunque Lamar eliminó la palabra "pedófilo" de la letra de la canción durante el espectáculo de medio tiempo, el hecho de que se omitiera mostró que "casi todos entienden que es difamatorio", dice la demanda. También alega que Universal Music utilizó beneficios financieros y aprovechó relaciones comerciales para asegurar la actuación estelar de Lamar en el Super Bowl, y promovió la actuación.

"La denuncia enmendada de Drake hace que un caso ya fuerte sea aún más fuerte", dijo su abogado, Michael Gottlieb, en un comunicado. "Drake expondrá la evidencia de la mala conducta de UMG, y UMG será responsable de las consecuencias de sus decisiones mal concebidas".

Según Nielsen, el Super Bowl de este año y su espectáculo de medio tiempo fueron los más vistos de la historia.

En un comunicado respondiendo a la denuncia judicial, Universal Music, la discográfica matriz de ambos artistas, continuó negando las acusaciones de Drake.

"Drake, incuestionablemente uno de los artistas con mayores logros del mundo y con quien hemos disfrutado de una relación exitosa de 16 años, está siendo engañado por sus representantes legales para tomar un paso legal absurdo tras otro", dijo la compañía. "Es vergonzoso que estas tonterías y frivolidades legales continúen".

La demanda enmendada también añade que partes difamatorias de "Not Like Us" se tocaron en los Premios Grammy en febrero, cuando el sencillo ganó cinco premios, incluyendo canción y grabación del año.

La demanda afirma que Universal Music también ayudó a asegurar las nominaciones al Grammy y permitió que la canción se tocara en la ceremonia.

Drake demandó a Universal Music, pero no a Lamar, por daños no revelados en enero, diciendo que la compañía publicó y promovió "Not Like Us" a pesar de sus falsas acusaciones de pedofilia y sugerencias de que los oyentes deberían recurrir a la justicia por mano propia.

Sobre la demanda

El resultado, dice la demanda, fue que intrusos dispararon a un guardia de seguridad en la casa de Drake en Toronto y dos intentos de allanamiento allí, odio y acoso en línea, un golpe a su reputación y una disminución en el valor de su marca antes de su renegociación de contrato con UMG este año. La demanda enmendada también añade más comentarios en línea que indican que la gente cree en las acusaciones de pedofilia.

Drake, un rapero y cantante canadiense de 38 años y ganador de cinco premios Grammy, y Lamar, un ganador del Premio Pulitzer de 37 años con 22 premios Grammy, han estado enfrentados durante años. La disputa es una de las más grandes en el hip hop en los últimos tiempos.

Ambos fueron colaboradores ocasionales hace más de una década, pero Lamar comenzó a lanzar ataques públicos contra Drake a partir de 2013. La pelea se intensificó considerablemente el año pasado, cuando publicaron canciones de ataque entre sí, incluyendo "Not Like Us" de Lamar.

"Say, Drake, I hear you like ´em young / You better not ever go to cell block one" (Di, Drake, escuché que te gustan jóvenes / Más te vale no ir nunca al bloque de celdas uno), rapea Lamar.

En su moción para desestimar la demanda, Universal Music dice que Drake ayudó a alimentar la disputa con sus propias canciones de ataque incendiarias dirigidas a Lamar.

"El demandante, uno de los artistas musicales más exitosos de todos los tiempos, perdió una batalla de rap que él provocó y en la que participó voluntariamente", dice la moción. "En lugar de aceptar la derrota como el artista de rap despreocupado que a menudo dice ser, ha demandado a su propia discográfica en un intento equivocado de sanar sus heridas".