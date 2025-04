Tina Knowles, la madre de la cantante Beyoncé, revela que padece cáncer de mama

Tina Knowles, la escritora y madre de la diva del pop Beyoncé, ha revelado que padece cáncer de mama y que conoció la noticia después de haber olvidado hacerse una mamografía que tenía programada.

En declaraciones a la revista People, la autora de "Matriarca", (Matriarch), que ya está a la venta, de 71 años, asegura que "es importante no descuidar las mamografías" y aconseja a todas las mujeres hacérselas como forma de prevención.

Knowles, madre de la superestrella Beyoncé, de 43 años, y de Solange, de 38, se sorprendió el pasado mes de julio cuando, según ella, los médicos le detectaron cáncer de mama en estadio 1 en su seno izquierdo.

La noticia le llegó poco después de que ella y Beyoncé lanzaran su línea de cuidado capilar y mientras ella estaba terminando de escribir "Matriarca", según la revista.

"Dudé en compartir esa experiencia (en el libro) porque soy muy reservada. Pero decidí hacerlo porque creo que contiene muchas lecciones para otras mujeres", asegura.

Olvidó la cita

"Y creo que, como mujeres, a veces estamos tan ocupadas y tan ajetreadas, pero hay que hacerse la prueba. Porque si no me la hubiera hecho a tiempo, me estremezco al pensar en lo que podría haberme pasado".

De hecho, la propia Knowles no se hizo la mamografía programada.

"Olvidé que no fui a hacerme la prueba dos años antes de lo que debía", relata, "porque llegó la COVID, me llamaron y me cancelaron, y me dijeron: 'Te llamaremos cuando volvamos a hacer pruebas'. Y pensé que ya lo había hecho. Así que no se puede jugar con eso".

A finales del año pasado, Knowles se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y a una reducción de pecho. "Estoy muy bien", afirma. "Sin cáncer y con mucha suerte de que Dios me permitiera detectarlo a tiempo".

