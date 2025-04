El video de Madonna "La isla bonita" alcanza los mil millones de reproducciones en YouTube

El video de la cantante Madonna de su famosa canción La Isla Bonita se ha unido al exclusivo club de los temas que han alcanzado los mil millones de visualizaciones en YouTube, informa la revista Billboard.

El video de este tema incluido en el álbum True Blue de 1987 presenta a Madonna haciendo un doble personaje, ya que la estrella estadounidense actúa como bailarina de flamenco en algunas escenas y en otras como católica practicante.

El video de la canción, en cuyo acompañamiento se incluyen instrumentos con la guitarra flamenca, las maracas y la percusión latina, fue realizado por la directora de cine y televisión Mary Lambert.

Lambert es conocida por su trabajo en los videos musicales de Janet Jackson (Control), Sting (We'll Be Together), Eurythmics (Would I Lie to You?) y otros clips destacados de Madonna (Material Girl, Like a Virgin y Borderline), explica la revista especializada.

Récord

Según YouTube, se trata del primer video de Madonna en alcanzar los 10 dígitos de audiencia, a pesar de que la superestrella del pop revolucionó este género innovador en las décadas de 1980 y 1990 con presentaciones icónicas para canciones como Like a Virgin, Like a Prayer, Material Girl, Papa Don't Preach, Open Your Heart, Vogue, Erotica, Justify My Love, Express Yourself, entre otras.

