Lady Gaga desata su "Mayhem" con un mensaje para México

Existían dudas sobre si el concierto de Lady Gaga del sábado por la noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México pertenecía o no a su gira The Mayhem Ball. Lady Gaga lo confirmó con un mensaje al público en español.

En un balcón de su impresionante escenografía, que asemejaba a una sala de ópera neobarroca, Gaga desdobló una bandera mexicana provocando una ovación de los cerca de 61.000 asistentes al concierto y sacó una hoja de papel.

"A todos mis hermosos pequeños monstruos", leyó en voz alta. "Es un honor para mí estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes (...) La Ciudad de México es un lugar especial en mi corazón porque es donde terminé mi primera gira en estadios, el Monster Ball, nunca olvidaré la emoción y la pasión que compartieron conmigo esa noche al despedirme del show más importante de mi carrera. Estoy orgullosa de compartir este momento con ustedes nuevamente, sólo que esta vez no es el final, sino el principio".

Gaga reconoció que han pasado 13 años desde la última vez que se presentó en el país, pero deseó que "vean cuánto he trabajado duro en el escenario esta noche para demostrarles cuánto los admiro y respeto. Sinceramente, les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo", señaló.

También dijo varias veces durante su presentación "te amo", igualmente en español.

Lady Gaga´s ´MAYHEM´ crowd in Mexico City. pic.twitter.com/PgZN8LSksP — Pop Crave (@PopCrave) April 27, 2025

El concierto del sábado y su segunda presentación programada para el domingo aparecen en el sitio de Gaga bajo el título "¡Viva La Mayhem!", de ahí que algunos tenían duda sobre si eran parte de la gira. Gaga los anunció con un cartel especial en el que aparece con un vestido rojo y parte de la catedral de la ciudad de fondo.

Concepto del show

El espectáculo, dividido en capítulos cuyo primer adelanto presentó recientemente en el festival de Coachella, presenta una narrativa de lucha interna de Gaga entre la luminosidad y la parte más oscura, la cual la lleva a una tumba al ras de la tierra, a bailar con esqueletos y renacer convertida en una especie de ángel-monstruo.

Incluyó a músicos de cámara tocando violines con dramáticos vestuarios neogóticos, así como cerca de una treintena de bailarines con los que Gaga hizo lucir sus éxitos como "Poker Face" y "Paparazzi", además de su más reciente sencillo "Abracadabra".

Gaga tocó el piano en dos ocasiones, primero un teclado decorado con cráneos, columnas vertebrales y un atril de costillas humanas y luego otro acústico, pero de construcción moderna con las cuerdas y macillos expuestos. Fue antes de sentarse a tocar ese segundo Piano que Gaga recordó sus orígenes en la música.

Lady Gaga dedicando "Blade Of Grass" a Michael Polanksy anoche en su show en México #VivaLaMAYHEM



"Escribí esta canción para la persona que más amo en el mundo, mi prometido, Michael. Esta en mi nuevo álbum y nunca la canté antes, pero realmente quería cantarla para ustedes... pic.twitter.com/Re0vOecLLw — LadyGagaMonsterBlog (@LGMonsterBlog) April 27, 2025

"Empecé a componer música cuando era una chica muy joven, así era como lo hacía, llegaba a casa y me sentaba al piano y escribía canciones, me sentaba ahí por horas y horas, solía soñar que iba a tocarlas para la gente", dijo.

"Cuando vengo aquí y los veo a todos, me doy cuenta que soñé tanto que todos ustedes vinieron a mí, muchas gracias, me han hecho algo tan importante y tan precioso. Gracias por hacerme sentir que estaba bien decir ´Born this Way´ (nací así)", agregó haciendo referencia a una de sus canciones más populares.

También tocó en ese piano una canción muy especial de su más reciente álbum "MAYHEM".

"Escribí esta canción para la persona que más amo en el mundo, mi prometido Michael", señaló. "Nunca la he presentado en vivo antes, pero realmente la quería cantar aquí para ustedes esta noche, quiero recordarles a todos que el amor te puede hacer tan feliz, siempre sigan al amor y los hará felices, incluso si es pequeño como una ´Blade Of Grass´ (hoja de pasto)", afirmó haciendo referencia al título de la canción.

Otro de los temas que incluyó fue una que anunció como una sorpresa para ella por lo importante que se convirtió. Se trató de "Shallow", la canción de la película "A Star Is Born" ("Nace una estrella") en la que Gaga actúa con Bradley Cooper y con la que ganó el Oscar y el Grammy.

Tras sus espectáculos en México, Gaga se presentará en un concierto gratuito en la playa brasileña de Copacabana el 3 de mayo titulado "Mayhem on the Beach". Su gira continuará por San Francisco, Nueva York, Chicago y Miami, entre otras ciudades estadounidenses, así como por Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia.