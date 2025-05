PETA propone a Chayanne cambiar el nombre de su canción "Torero" por "Bombero"

La organización internacional por los derechos de los animales PETA ha sorprendido con una petición insólita dirigida al cantante puertorriqueño Chayanne: cambiar el nombre de su emblemática canción "Torero" por uno que refleje valores más actuales y alejados del maltrato animal.

Mediante una carta oficial firmada por Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA para Europa, la ONG propone rebautizar el popular tema como "Bombero", en un intento por alejar cualquier asociación con la tauromaquia, una práctica que la organización considera "cruel, desfasada y cada vez más rechazada por la sociedad".

Según datos citados por PETA, cerca del 70 % de los españoles se oponen actualmente a los espectáculos taurinos.

"Los bomberos arriesgan sus vidas por salvar a otros; los toreros, en cambio, provocan sufrimiento y muerte en nombre del entretenimiento", se lee en el comunicado, que también subraya que el cambio podría tener un impacto cultural positivo gracias al alcance del artista.

La canción "Torero", lanzada en 2002, es uno de los mayores éxitos en la carrera de Chayanne, caracterizada por su energía contagiosa y su letra apasionada. No obstante, para PETA, el uso del término "torero" no es meramente metafórico. "Glorificar a quienes torturan animales no tiene lugar en el siglo XXI", advierte Bekhechi.

Aunque la petición se ha presentado de forma seria, algunos usuarios en redes sociales la han recibido con ironía, recordando que la canción ya tuvo una versión humorística en la película "Mi gran noche" (2015) del director Álex de la Iglesia, donde el actor Mario Casas interpretaba una hilarante adaptación del tema.

Hasta el momento, Chayanne no ha respondido públicamente a la carta. Mientras tanto, la campaña ha reabierto el debate sobre cómo el arte popular puede influir —o reflejar— los valores culturales y éticos de su tiempo.