Los méxicanos Carín León y Alejandro Fernández unen sus voces en "Me está doliendo"

Los mexicanos Carín León y Alejandro Fernández han unido sus voces para grabar el tema Me está doliendo, una balada ranchera que supone su primera colaboración juntos y que está disponible a partir de este viernes en todas las plataformas digitales.

Con arreglos que rinden homenaje a la tradición ranchera, pero añaden matices contemporáneos, Me está doliendo ahonda en el orgullo herido y en la vulnerabilidad ante el amor, señala en un comunicado la agencia de representación Be The One.

La colaboración entre León y Fernández llega tres días después de que Carín interpretara en redes sociales un fragmento del clásico Me dediqué a perderte, un éxito del hijo del legendario Vicente Fernández que formó parte de su disco A corazón abierto (2004).

Me está doliendo formará parte de una versión extendida del álbum Palabra de To´s, lanzado en diciembre de 2024, al que Carín León ha invitado a 28 reconocidos compositores y letristas latinoamericanos, explica la agencia en un comunicado.

Además, el mexicano lanzará a finales de mes Si tu me vieras, su segunda colaboración con el colombiano Maluma.

Carín León llevará también su música a España como parte de su Boca chueca tour 2025. De momento ha confirmado conciertos el 5 de julio en Gran Canaria (Granca Live Fest), el 10 de julio en Sevilla (Icónica Fest), el 11 de julio en Madrid (Movistar Arena) y 13 de julio en Valencia (Estadi Ciutat de València).

