Kali Uchis pone el corazón en su nuevo álbum "Sincerely"

Kali Uchis escribió el álbum que sabía que su yo futuro necesitaría escuchar. La artista galardonada con el Grammy estaba creando, sin saberlo, su propio remedio audible.

"Realmente hice la música que necesitaba para mi proceso de duelo, para el lugar en el que estoy en mi vida en este momento", dice sobre el álbum que será lanzado el viernes.

"Sincerely," (sí, el título incluye la coma) comenzó como una colección de cartas para ella misma, amigos y seres queridos, pero tomó un significado más profundo cuando la compositora colombiana-estadounidense dio a luz a su primer hijo y procesó la reciente muerte de su madre. El primer sencillo, "Sunshine & Rain...", incluye un clip de la madre de Uchis diciendo: “Good morning, sunshine” (Buenos días, sol).

"Quería inmortalizarla en el proyecto", dijo Uchis. "Pensé que era una manera hermosa de abrir el álbum".

El álbum de 14 pistas muestra a Uchis dejando aflorar orgullosamente sus sentimientos con canciones como "Daggers!", donde Uchis anima a un amigo cercano a abrazar el amor propio, o "ILYSMIH", que incluye al principio arrullos de bebé y fue escrita mientras yacía en su cama de hospital con su recién nacido.

Uchis espera que después de escuchar su quinto álbum completo, los fans se sientan más conectados consigo mismos y más en sintonía con sus emociones: "Espero que les brinde algún tipo de consuelo".

The Associated Press charló con la artista. Sus respuestas han sido editadas y condensadas para mayor claridad.

AP: Cuando decidiste adentrarte en este álbum y abarcar ese mundo de ternura y fortaleza, ¿qué pensaste sobre los temas que querías seguir?

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/ap25128692292294-fcec9cab.jpg

UCHIS: Soy una persona que siente profundamente. Soy muy empática. Siento mucho. Y quería hacer un cuerpo de trabajo que mostrara completamente esa vulnerabilidad y que realmente profundizara en mi corazón de una manera que ninguno de mis otros álbumes lo había hecho.

Sentí que estaba lista para hacerlo ... y luego sucedió que, poco después de trabajar en el álbum, quedé embarazada, lo cual fue una gran parte de poder sentir aún más profundamente de lo que jamás había sentido.

AP: ¿Trabajar en este álbum fue sanador para ti?

UCHIS: Es una locura porque muchas veces siento, y especialmente con este álbum en particular, sentí que realmente hice música que mi yo futuro necesitaría, que no me di cuenta de que iba a necesitar en ese momento.

El álbum está realmente dedicado a mi mamá (quien) ya no está aquí... Y así, prácticamente todas las canciones terminaron teniendo un significado más profundo para mí, por eso y porque está dedicado a ella... En ese momento, puede que ni siquiera me haya dado cuenta subconscientemente de que estaba haciendo todo esto para sanarme a mí misma.

AP: ¿Es así como llegaste al título "Sincerely,"?

UCHIS: En un momento, pensé: "Me aseguraré de que cada una de estas canciones sea como, esta es mi carta al mundo, esta es mi carta a esta persona, esta es mi carta a eso, esta a mí misma". Traté de conceptualizar realmente de una manera diferente a como lo había hecho al hacer cualquier otro álbum. Y luego... cuando mi mamá falleció, mucho de lo que me quedó de ella son cartas que me escribió, y así terminó, como dije, teniendo más y más razones para darme cuenta de que era el título correcto para el proyecto.

AP:¿qué viene primero? ¿Es la melodía? ¿Son las letras?

UCHIS: Nunca me apego a un solo proceso, pero un proceso particular que destacó para mí en muchas de las canciones fue que la mayoría de ellas fueron escritas sin música, solo canciones que me vinieron a la mente.

Por ejemplo, "ILYSMIH" — esa literalmente la escribí mientras me recuperaba del parto, mi hijo dormía a mi lado; todavía estaba en mi cama de hospital cuando tuve esta idea para esta canción y la comencé a grabarla en mi teléfono, comencé a escribir algunas letras... Hay una llamada "All I Can Say". Escribí toda esa canción en el coche camino al estudio... Trato de hacer algo bello de todas mis experiencias.

AP: Los fans en internet decían que "Sunshine and Rain" es la respuesta a "After the Storm". ¿Estás de acuerdo con eso y si es así, cómo se siente ahora, cinco álbumes después, estar de acuerdo con la correlación?

UCHIS: La naturaleza es un tema recurrente en mi música porque estoy muy inspirada por la naturaleza y siento que la naturaleza es donde Dios existe y la naturaleza es donde mucha de mi creatividad simplemente prospera.

Siento que simplemente sucedió. Después, incluso pensé, "¿Es esto demasiado similar a lo que ya he hecho?" Pero... simplemente amo las cosas que amo, y simplemente regreso a esos elementos nostálgicos.

Puedo aventurarme y probar lo que la gente piensa que son sonidos diferentes. Como en "Orquídeas", hice mucho de mezclar géneros en "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)" también, pero para mí, eso sigue siendo nostálgico porque sigue siendo música con la que crecí.

Regreso mucho a cosas que son recuerdos fundamentales para mí. Es reconfortante para mi sistema nervioso. Soy la persona que ve los mismos episodios de mis programas de televisión favoritos una y otra vez... Creo que eso es lo que también lo hace hermoso, ver la evolución y saber que sigue siendo fiel a mí. Sigue siendo fiel a mis raíces en la música y donde comencé, pero una versión evolucionada.

AP: ¿Qué significa para ti que la voz de tu madre sea parte del álbum?

UCHIS: Después de que ella falleció, una de las primeras cosas que hice fue revisar todos los mensajes de audio que ella me había enviado y simplemente estaba escuchando todos sus mensajes una y otra vez, queriendo escuchar su voz. Cuando escuché ese pensé, "Oh, qué perfecto es esto que la canción se llama 'Sunshine & Rain...', y ella había dicho, 'Buenos días, sol'". Fue para mi hijo que ella envió ese mensaje. Pensé que era una manera hermosa de abrir el álbum, considerando que está dedicado a ella.

Luché mucho con si quería compartirlo o no porque soy una persona muy, muy privada. Así que luché mucho con si siquiera quería compartir que mi mamá ya no estaba aquí, pero sentí que simplemente no debía tener miedo de esa vulnerabilidad y no pretender que no me afectó o que no tuvo algún tipo de impacto en mí cuando tuvo un impacto tan grande en mí y todavía lo tiene. Y también quería honrarla y honrar su vida de una manera a través del arte que sé que ella habría amado y de la que habría estado orgullosa.