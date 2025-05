Farruko: de artista urbano a empresario de motos

El artista urbano puertorriqueño Farruko lanzó oficialmente su propia línea de motocicletas, Carbon Armor Scooter, una propuesta que fusiona velocidad, adrenalina y pasión con visión empresarial y propósito espiritual, se informó este martes.

Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, presentó la segunda generación de las exclusivas escúters de edición limitada en un evento celebrado en las instalaciones de Generators and More PR (GM Power Equipment), en Mayagüez (oeste), según se indicó en un comunicado.

"Gracias Puerto Rico por el apoyo que me están dando con las motos, y más que todo, agradecido con Dios por las cosas buenas que me están pasando. La gloria es tuya, Señor. ¡Gracias!", dijo Farruko en la nota.

La línea Carbon Armor Scooter nace de una conexión profunda entre el artista y su infancia, en la que recuerda haberse criado entre motores, autos y estaciones de gasolina, específicamente en su ciudad de crianza de Bayamón, aledaña a San Juan.

"Desde pequeño me encantan las motos. Me crié en un taller de carros. Mi abuelo tenía un puesto de gasolina. Desde chamaquito estoy viendo este mundo. Pero, obviamente, la música fue la que me sacó hacia adelante, es mi primer sueño", dijo Farruko.

"Soy fanático de la adrenalina y la velocidad", aseguró, explicando que reencontrarse con viejos intereses mientras se reinventa ha sido clave en esta nueva etapa.

Pausa musical

El artista también compartió cómo la pausa temporal en su carrera musical, derivada de situaciones emocionales, fue un momento de reflexión que abrió nuevas puertas.

"No iba a tener quizás el tiempo para pensar en cómo diversificar y entrar en una faceta de empresario de algo que me gustara. Todo viene en base a la decisión del cambio que tomé en mi vida. Esa pausa abrió puertas en mi vida, y una de esas es esta bendición de poder crear estas motoras", declaró.