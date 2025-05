Justin Bieber estaba al borde de la quiebra antes de vender su catálogo musical, según medio

El cantante canadiense Justin Bieber estuvo al borde del colapso financiero antes de vender su catálogo de música por 200 millones de dólares, según reveló una investigación de TMZ.

La estrella de éxitos como 'Baby' se encontraba en una situación económica tan desesperada en 2022 que se planteó vender su catálogo musical en diciembre, aunque su mánager, Scooter Braun, intentó disuadirle, según fuentes consultadas por la revista especializada.

El catálogo incluye más de 290 temas publicados hasta finales de 2021 por el artista canadiense, según informó en enero de 2023 Hipgnosis, una firma británica respaldada por el fondo de inversión Blackstone y que es propietaria de los derechos de catálogos de otras figuras del pop.

Braun le insistió que esperara a enero de 2023 para realizar la venta y de este modo obtener una exención de impuesto. No obstante, la situación de Bieber era tan crítica que no pudo esperar, agregaron las fuentes en el documental 'TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber' (TMZ investiga: Qué le ha pasado a Justin Bieber) emitido este miércoles en la cadena FOX.

Este reportaje aborda los problemas de salud mental, económicos y de matrimonio del cantante de 31 años, en el que también ofrece una mirada a su carrera y a sus creencias religiosas.

Salud mental

El marzo de este año, Bieber, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, alertando nuevamente sobre su salud mental y los problemas de autoestima con los que ha lidiado a lo largo de su vida.

En un tono revelador y sincero, el intérprete de éxitos como "Baby" y "Boyfriend" expresó sus sentimientos de inseguridad, a pesar de contar con más de 15 años de exitosa carrera en la música.

"Me decían toda la vida: ´Wow, Justin, te lo mereces´. Y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un impostor", comenzó el mensaje en sus historias de Instagram.