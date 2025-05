Frank Ceara lanza 'El saborcito de tu amor' junto a Juan Luis Guerra y otros artistas

El cantautor dominicano Frank Ceara lanzó este martes su nuevo álbum 'El saborcito de tu amor', que comenzó a componer en 2020 -cuando la pandemia obligó a los artistas a "callar" y "bajar" de los escenarios- y del que uno de los temas lo interpreta con Juan Luis Guerra.

El disco de 11 canciones también cuenta con colaboraciones del puertorriqueño Danny Rivera y los dominicanos Adalgisa Pantaleón, Daniel Santacruz y su sobrino Mario Ceara.

'El saborcito de tu amor' es un disco muy auténtico que revela el "aroma" de Ceara y que llega con 11 canciones en las que se mezclan los ritmos de bachata, balada y merengue, con arreglos musicales de Guerra y Pengbian Sang.

El cantante de 'Bachata magic', 'Lluvia de besos' o 'La fuerza de tu amor' destacó -en rueda de prensa- que siete de las 11 canciones son de su autoría, dos interpretaciones conocidas y otras dos de autores invitados.

Una de estas últimas es el pambiche (ritmo autóctono) 'Así bonito', donde comparte letras e interpretación con Juan Luis Guerra, quien también es el productor. En esta tema la pianista invitada es Janina Rosado.

El artista reveló que, ante la realidad del encerramiento, causado por la pandemia, se "enfrentó" a sus hobbies favoritos: cocinar y hacer canciones.

"Qué bonito que nosotros, que somos una reserva de sabores y ritmos tropicales, podamos agradar a nuestra gente con una buena comida. La canción está comparando los sabores con el cariño y las letras derivada hacia el romanticismo", dijo el cantante, compositor y actor de teatro con más de 30 años en la industria.

Platos para sus amigos

Ceara consideró que elaborar platos para sus amigos y familiares fue una manera de expresar la solidaridad, pero sobre todo, el "cariño" que dispensa a quienes ama. Igualmente, el compositor dijo que escribir canciones fue "descargar" los sentimientos de pasión, felicidad y agradecimiento que impregnan esta nueva producción musical.

Con Danny Rivera canta, a ritmo de bachata, 'No hay distancia' y junto a Adalgisa Pantaleón, del Grupo 4.40 de Guerra, interpreta 'La receta perfecta'.

"'El Saborcito de tu amor' es uno de mis más grandes regalos en 35 años de carrera en el medio artístico. Me estoy regalando algo que necesitaba, con gente muy querida y muy amada que Dios me regaló. Espero que el público reciba y acoja con cariño y el mismo sabor, igual como me he disfrutado cada una de las canciones que componen esta nueva producción", concluyó Frank Ceara.