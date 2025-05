Miley Cyrus experimenta musical y estéticamente en su nuevo álbum, "Something Beautiful"

Miley Cyrus se ha lanzado de lleno a la experimentación, tanto musical como estética, con su nuevo álbum, Something Beautiful, lanzado este viernes, y que cuenta con una película musical que se estrenará el 6 de junio en el Festival de Tribeca.

Con trajes cedidos por el archivo del diseñador francés Thierry Mugler -fallecido en 2022- y diseños realizados para ella por Casey Cadwallader, director creativo de la firma hasta el pasado mes de marzo, la cantante fusiona música, moda y cine tanto en los videos que ha lanzado con los primeros temas del álbum como en la película.

Cyrus luce en el filme diseños de otros grandes nombres de la moda, como Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen y Alaïa.

Un filme dirigido por Cyrus junto a Panos Cosmatos, Brendan Walter y Jacob Bixenman, que se estrenará en los cines de Estados Unidos y Canadá el 12 de junio, mientras que a partir del 27 de junio se realizarán proyecciones internacionales, informó Sony Music en un comunicado.

Esto hace de Something Beautiful, noveno álbum de estudio de Cyrus, un proyecto artístico global, en el que cuenta con otras colaboraciones de renombre, como es la modelo Naomi Campbell, que aparece en el video de Every Girl You've Ever Loved.

Antes del lanzamiento de hoy, ya se habían adelantado dos temas -More to Lose y End of the World-, al que ahora se une Easy Lover, que se acompaña de un nuevo videoclip.

Son en total 13 canciones que exploran temas como la curación, la transformación y la búsqueda de la belleza en la oscuridad, con la producción de Cyrus y Shawn Everett, con la colaboración de Brittany Howard, Maxx Morando y Michael Pollack.

Un álbum "introspectivo, musicalmente aventurero y con una profunda carga emocional", como lo describe la discográfica. Y que mezcla desde baladas como More to Lose a temas sencillamente pop, como Easy Lover, otros más disco, como Walk of Fame, o pura psicodelia en los dos Interludios sin palabras que incluye el álbum.

La portada del álbum, realizada por Glen Luchford, muestra a Cyrus vestida con un traje de Thierry Mugler de 1997, una prenda que también aparece en el vídeo de Prelude.

"Las 13 canciones tienen un lugar especial en mi corazón", dijo recientemente en sus redes sociales la cantante, que en las últimas semanas ha publicado vídeos con los ensayos de las nuevas coreografías o probándose trajes para los vídeos.

Y este miércoles estrenó por sorpresa el álbum en un evento organizado para sus seguidores por la red social TikTok en la ciudad californiana de Los Ángeles, al que tan solo asistieron un centenar de personas.

Con Something Beautiful, Cyrus busca reeditar el éxito de su anterior disco de estudio, Endless Summer Vacation, que incluía el tema Flowers, su tema de mayor repercusión hasta la fecha, que estuvo seis semanas como número uno del Billboard Hot 100.

Una canción que solo en Spotify supera los 2,500 millones de reproducciones y que fue el sencillo más vendido de 2023 según los datos de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés).

Nacida como Destiny Hope (Franklin, 1992), es hija de la estrella del country Billy Ray Cyrus y ahijada de Dolly Parton, y alcanzó la fama muy pronto por el éxito de la serie infantil Hannah Montana, que protagonizó entre 2006 y 2011.

Un éxito que le pesó mucho en los inicios de su carrera musical hasta que comenzó a romper con su imagen de ídolo infantil con su tercer álbum, Can't Be Tamed (2010).

Pero el punto de inflexión fue con el tema Wrecking Ball, incluido en su cuarto disco, Bangerz (2013), con el que dejó a todo el mundo sorprendido, desnuda y subida a horcajadas en una bola de demolición.

Desde entonces ha demostrado su versatilidad y sus ganas de experimentar, sin olvidar sus orígenes en la música country, con versiones destacadas como la del mítico Jolene, de Dolly Parton.

