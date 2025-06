Una austriaca acusa al rapero Diddy de haberla violado tras un concierto en el año 2000

Una mujer austriaca asegura que el rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs la drogó y la violó después de un concierto que el artista dio en Viena en el año 2000, según anuncia la emisora de televisión que este martes ofrece una entrevista exclusiva sobre esa acusación.

"Cuando te pasa algo así, no estás orgullosa de ello, no quieres hablar de ello. Me sentí profundamente avergonzada de lo que me pasó. Creo que es importante hablar de ello, por eso estoy ahí sentada. Los demás deberían avergonzarse", afirma la mujer, según una nota de prensa difundida por la emisora.

En ella, asegura que conoció al rapero tras un concierto en Viena el año 2000 tras el que el músico la drogó y luego la violó en el autobús de la gira.

"Sólo quiero que se le castigue. Y espero que el mayor número posible de personas que se hayan visto perjudicadas por él denuncien. Si hubo otras, debe ser castigado", afirma en la nota difundida por la emisora, que adelanta que en la entrevista se darán detalles de la reacción de la Fiscalía en Estados Unidos y de los abogados del rapero.

El pasado 5 de mayo comenzó en Nueva York el juicio contra 'Diddy' por supuestos delitos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer el proxenetismo en la Gran Manzana.

Denuncias

Un total de 120 personas han denunciado a Combs por abuso sexual entre ellas mujeres, hombres y menores de edad, aunque el rapero se ha declarado inocente .

