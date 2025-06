Sabrina Carpenter lanzará el jueves "Manchild", su más reciente tema tras "Short n' Sweet"

La cantante y compositora estadounidense Sabrina Carpenter anunció este martes que sacará el próximo jueves Manchild, su más reciente canción tras el exitoso disco Short n' Sweet que se convirtió en un éxito de verano.

"Esta (canción) es sobre ti. Manchild sale este jueves, 5 de junio", anunció la cantante de Taste en sus redes sociales junto a una imagen en la que se ve a la artista alzando el pulgar por una carretera del popular viejo Oeste.

El sencillo de la cantautora, de 26 años, puede adquirirse en preventa a través de la página web oficial de la cantante, aunque solo para residentes en EE.UU.

El nuevo trabajo de Carpenter saldrá casi un año después de la salida de su sexto álbum de estudio, Short n' Sweet, con el que encabezó las listas de éxitos musicales con canciones como Please Please Please o Espresso.

Más

Short n' Sweet , lanzado en agosto de 2024, recibió tres nominaciones a los premios Grammy y se coronó con el galardón a mejor álbum vocal pop .

, lanzado en agosto de 2024, recibió tres nominaciones a los premios y se coronó con el galardón a . El pasado febrero lanzó la edición deluxe de Short n´ Sweet que incluía cuatro canciones originales y una colaboración con la cantante de country Dolly Parton en su tema Please Please Please.