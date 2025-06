Miley Cyrus presenta Something Beautiful', ópera experimental que "redefine la belleza"

Miley Cyrus se ha lanzado de lleno a la experimentación, tanto musical como estética, con su nuevo álbum, 'Something Beautiful'. ( EFE/SONY MUSIC )

Miley Cyrus ha presentado en la noche del viernes en el Festival de Tribeca de Nueva York su ópera pop experimental, 'Something Beautiful', en la que explora la estética y musicalidad de su nuevo álbum del mismo nombre al mismo tiempo que "redefine la belleza".

"La palabra bonito ('beautiful') es tan individual y es tan única. Para cada uno de nosotros lo bello puede ser tan diferente.

Podría ser un recuerdo, podría ser una persona, podría ser un objeto, podría ser un regalo, podría ser cualquier cosa", aseguró la artista en el coloquio posterior a la proyección del documental, que tuvo lugar en el Beacon Theater de Nueva York

La cantante entró al teatro cual estrella de cine con un vestido de malla lleno de brillos dorados y una especie de abrigo con flecos, acompañada de su novio Maxx Morando y de su madre Tish Cyrus. Durante el documental, Cyrus se mostró orgullosa, disfrutando y bailando las canciones desde su asiento.

Sus fans llenaron completamente la sala y se dejaron la voz y las manos gritando y aplaudiéndola en repetidas ocasiones. En una ocasión, uno le rogó que cantara 'The Climb', a lo que Cyrus accedió y entonó los primeros versos de una de sus canciones más icónicas.

Miley Cyrus "renace"

Uno de los temas que compone el disco es 'Reborn' (renace) y es lo que la estrella parece hacer en esta cinta, en la que la música es la protagonista.

"Creo que no hay nada más hermoso en el planeta que una emoción profunda. Es una expresión de toda mi carrera. Siempre he querido compartir lo mejor y lo peor con vosotros", reflexionó la cantante dirigiéndose a sus fans.

La artista presenta así este documental que bebe de su noveno álbum de estudio -que se estrenó el pasado 30 de mayo-, pero resulta una obra incluso aún más completa en la que ha optado por la experimentación "llena de fantasía", tanto musical como estética, a través de las trece canciones que lo forman.

Cada una, que cuenta con su propia presentación, trata temas diferentes desde la curación y la transformación a la búsqueda de la belleza en la oscuridad, con bailes y movimientos en los que explora su sexualidad.

Por ejemplo, hay baladas como 'More to Lose'; temas sencillamente pop, como 'Easy Lover'; otros más disco, como 'Walk of Fame', o los dos Interludios, de pura psicodelia y sin ningún tipo de letra.

Grandes referencias

Aunque la cantante aseguró que se trata de una pieza única y algo que "nunca nadie ha hecho antes", reconoció que gracias a algunas de sus ídolos, como Tina Turner, Donna Summer o Diana Ross, ha sido capaz de emprender su propio camino.

"Este es mi viaje, pero me lo han hecho mucho más fácil porque ya me han derribado todas las puertas", aseguró.

La artista también se inspiró en película surrealista de Pink Floyd, 'The Wall' (1982), aunque según ella, con "un mejor vestuario".

Además, cuenta con una colaboración de renombre y "escrita en las estrellas", según la cantante, con la supermodelo Naomi Campbell, que aparece en el video de 'Every Girl You've Ever Loved', que recuerda al 'Vogue' de Madonna.

Un vestuario de alto nivel

La diva del pop reconoció en más de una ocasión que el vestuario de la película se ha llevado gran parte del presupuesto.

Con trajes cedidos por el archivo del diseñador francés Thierry Mugler -fallecido en 2022- y diseños realizados para ella por Casey Cadwallader, director creativo de la firma hasta el pasado mes de marzo, la cantante fusiona música, moda y cine.

Según Cyrus, "la moda es una herramienta y se puede utilizar para transmitir historias".

"Siempre he querido usarla de una manera que apoye la música, que no se convierta en el pilar de toda esta fundación", añadió e indicó que busca que esta transmita estabilidad frente a las tendencias pasajeras.

En la cinta, la cantante luce diseños de otros grandes nombres de la moda, como Jean Paul Gaultier o Alexander McQueen, con pedrería, volumen y, en ocasiones, oscuros y de cuero de estética 'punk'.

Cyrus ha producido y codirigido esta obra (junto con Jacob Bixenman y Brendan Walter), en la que también ha participado Morando, a la batería o actuando junto a la cantante.