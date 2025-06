Fito Páez y su reflexión sobre el fracaso de las políticas de izquierda

Descreído y desengañado, pues "las utopías no sirven finalmente para nada", el músico argentino Fito Páez ha decidido acudir al pragmatismo para sacarle todo el jugo a esta época de la historia marcada por "el fracaso de las políticas de izquierda" y canalizar energías a su incansable "búsqueda" creativa.

"La ventaja es que encuentro esta era muy estimulante", dice en una entrevista con EFE en Madrid, adonde llegará dentro de unos días con su nueva gira.

Esto, poco después de publicar quizás su disco más ambicioso, Novela (2025), una obra a la vez sonora y cinematográfica, y preparar un ensayo sobre el papel de la música en este "nuevo orden mundial".

Será el 5 de julio en Barcelona donde Páez (Rosario, 1963) comenzará una nueva incursión en vivo por España, en parte para reencontrarse "con la fabulosa diáspora argentina y su demanda entre nostalgiosa e identitaria", que también lo llevará a Madrid el 8 de julio, Valencia el día 10 y Marbella el 14.

"Así (mis compatriotas) recuperan la identidad que encuentran perdida por la distancia, por el agobio, el trabajo y el exilio involuntario", explica sobre la importante colonia de argentinos que residen en España y que se ha convertido en una de las razones por las que en estos últimos años sus visitas han sido más regulares.

La otra es el contacto con Sony España, recién firmado su nuevo contrato discográfico con "un equipo muy cálido", en el que ha encontrado "muchísimo apoyo ante una obra complejísima como Novela", para la que le han dado "vía libre", asegura.

36 años tardó en dar por completado este proyecto, que inició en 1988, una obra de 25 cortes, entre los que se cuelan intervenciones de la actriz, dramaturga y realizadora Lorena Vega.

Desarrolla la historia de unos jóvenes "a contracorriente" en un pueblo recóndito de Santa Fe (Argentina), donde Páez pasó su "infancia rural".

"Tenía una fantasía originaria que era hacer el álbum y filmar la película, pero de donde yo vengo ese escenario era casi imposible".

"Era como ponerme una utopía y finalmente las utopías no sirven para nada", opina el artista desde una posición mucho más descreída de la que pudiera tener hace 30 años, cuando comenzó el proyecto.

Relaciona la causa de ese desengaño "casi al 100 % con el fracaso de las políticas de izquierda, del marxismo europeo y del americano".

Cita a filósofos y activistas como el italiano Franco Berardi, más conocido como Bifo, ante la necesidad de una autocrítica que, en su opinión, tampoco se ha dado en su país.

"Yo (la Argentina de Milei) la vivo junto a mis hijos y no me gusta, pero entiendo que había procesos impostergables que realizar dentro de la economía argentina y entiendo también que es un gobierno elegido cada cuatro años y que no ha habido una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy", reflexiona.

La música y el nuevo orden mundial

Parte de su análisis lo está escribiendo en un ensayo que publicará próximamente, La música en tiempos de demencia masiva.

Trata "sobre el significado ontológico de la música y sus derivaciones, sobre qué es, no en términos infantiles, sino ligado a los poderes de turno y el nuevo orden mundial que arrancó a finales de los 80, con situaciones bien complejas que generan parte de la estética de lo que se llama latino".

Páez señala como consecuencias de esos cambios "la desaparición de la melodía y la armonía en la música", y no es una opinión, sino un hecho, asegura, así como que encuentras gente "lucrándose con la música sin ningún interés por su lenguaje comunicativo, curativo y trascendental".

En contraste, a sus 62 años él sigue ligando su oficio "al laboratorio, a la búsqueda, al proceso, a la artesanía musical que se desarrolla en el tiempo, siendo el tiempo el gran maestro que decanta la obra", como ha hecho con su Novela.

Sobre los planes que tenía, cuenta que finalmente decidió grabar primero el disco, que lleva en el marcado desde marzo, y ahora se encuentra intentando filmar la película, "presupuestando" y pendiente de "un par de leones empresariales".

