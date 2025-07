Hospitalizan en EE.UU. a Connie Francis, la primera solista en liderar la Billboard Hot 100

La cantante estadounidense Connie Francis, la primera mujer solista en liderar la lista Hot 100 de Billboard con su tema 'Everybody's Somebody's Fool', publicado en 1960, fue hospitalizada en Estados Unidos al sufrir "dolores extremos" cuyo origen no ha desvelado.

La artista, de 87 años y residente en el estado de Florida, afirmó el miércoles en Facebook que había ido al hospital "para determinar las causas del dolor extremo" que experimentaba recientemente. La semana pasada había advertido que sufría fuertes dolores de cadera que le obligaron a guardar reposo en silla de ruedas.

Aunque inicialmente fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos, Francis informó horas después que había sido transferida a una habitación privada.

Sencillo viral

La cantante, autora de otros grandes éxitos como 'Pretty Little Baby' o 'Where The Boys Are', no desveló más detalles sobre su estado de salud ni el centro en el que fue hospitalizada.

Francis avisó que, por este motivo, no podría participar en el programa del DJ de radio Cousin Brucie del próximo 4 de julio, con motivo del Día de la Independencia.

Su tema 'Pretty Little Baby' fue relanzado como sencillo recientemente, después de que se hiciera viral en la plataforma Tik Tok, lo que le llevó a acumular millones de visualizaciones.

La canción alcanzó el puesto número 13 en la lista Bubbling Under Hot 100 de Billboard el pasado 31 de mayo.