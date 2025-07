Jean Michel Jarre: "He sido muy feliz viviendo las tres revoluciones en la música"

Jean-Michel Jarre, leyenda de la música electrónica, ofrece esta noche en el Icónica Santalucía Sevilla Fest su único concierto en España, una actuación que quedará registrada en una película.

En una entrevista con EFE, el artista francés confiesa que considera un privilegio haber sido testigo directo de las tres grandes revoluciones musicales de nuestra era.

Jarre es conocido como uno de los pioneros de la música electrónica, la primera revolución musical, pues hasta su llegada nadie había pensado en la música con ruidos o sonidos, siempre predominaban las voces y las letras.

Los ordenadores y la irrupción de lo digital marcaron una segunda revolución que supo aprovechar, aprender a usar las herramientas y utilizarlas para conectar con las emociones y con la audiencia.

La llegada de la inteligencia artificial ha marcado la tercera era del panorama musical, algo que el artista ha implementado en sus conciertos. Esta noche en Sevilla (España) "habrá muchas escenografías y visuales que hemos hecho con algoritmos de la IA", avanza.

Jarre también es mundialmente conocido por sus actuaciones en lugares icónicos como las pirámides de Egipto, el desierto del Sahara, la Ciudad Prohibida y la Plaza de Tiananmen.

Aunque en sus planes no entraba ofrecer conciertos este año, tras la ceremonia de las olimpiadas, donde actuó como cabeza de cartel, le propusieron tocar en Pompeya, en la plaza San Marcos de Venecia y en la Plaza España de Sevilla: "no podía decir que no".

Tras una larga y exitosa carrera, Jarre todavía se siente como si estuviese empezando cuando se enfrenta a conciertos como estos tres últimos en los que el escenario, la acústica y la decoración es completamente diferente.

La Plaza de España es especialmente importante para el artista porque además de ser "como un anfiteatro natural", sirvió como escenario para la película Lawrence de Arabia en la que su padre fue el compositor de la banda sonora por la que le dieron un Óscar: "esta noche va a ser inevitable acordarme de él".

Un espectáculo que llegará a Marte

El uso que hace de las tecnologías más avanzadas en sonido e imagen lo han mantenido siempre a la vanguardia de la escena musical mundial.

Esta noche tiene preparado un show con luces y láseres muy potentes que llegarán hasta el espacio, para lo que necesitará la colaboración del público.

La intensidad del ruido que haga la audiencia se transmitirá al láser: "Sevilla va a llegar a Marte antes que Elon Musk", señala.

A sus 76 años, Jean-Michel Jarre sigue innovando y mirando al futuro. Esta noche, en Sevilla, volverá a demostrar por qué su música sigue siendo sinónimo de vanguardia.