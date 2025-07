Jennifer López: "Estamos en una época dorada de los artistas latinos"

Nombres como Bad Bunny, Karol G y Shakira demuestran que los artistas latinos viven una era dorada a nivel internacional y que han pasado de ser un "nicho" a tener un mercado mundial, considera la cantante y actriz estadounidense Jennifer López.

"Creo que estamos en una época dorada internacional para los artistas latinos. Hemos trascendido de tal manera que ahora el mundo entero es nuestro mercado", aseguró a EFE la artista de origen puertorriqueño, durante su estancia en la ciudad española de Pontevedra (noroeste), donde esta noche arranca su gira internacional Up All Night.

López (Nueva York, 1969), que suma más de tres décadas de carrera como actriz, cantante y bailarina, explicó que los artistas latinos antes eran un "nicho" e incluso en Estados Unidos eran "relegados a un rol específico", como "música en español" o "actriz latina".

"Y ya no es así. Finalmente, de alguna manera, hemos roto esa barrera", celebró JLo, como se conoce también a la artista, que señaló que todavía hay más margen para crecer.

La neoyorquina aseguró sentirse orgullosa por "todos los grandes artistas musicales jóvenes que ahora mismo se están infiltrando en todo el mercado estadounidense".

"Es realmente asombroso y creo que es un momento hermoso", añadió, y mencionó ejemplos como Bad Bunny o Karol G, pero también a Shakira, que asegura está "viviendo su momento".

"Yo los veo con mucha alegría, felicidad y orgullo. Y estoy emocionada de volver a salir", dijo la intérprete de Jenny from the Block sobre su vuelta a los escenarios esta noche, que dará comienzo a una gira internacional que la llevará este verano a 19 ciudades de Europa y Asia.

Un verano de libertad

JLo espera que sus fans lo pasen bien, bailen y canten en el nuevo tour, ya que promete "mucho baile y coreografía, mucha energía y mucha emoción".

"Siempre intento ponerle mucho corazón, así que hay muchos momentos diferentes en el espectáculo. Ese es siempre mi objetivo: llevar a mi público en un viaje, y estoy muy emocionada por que vean esta nueva versión de mi espectáculo", dijo sobre la gira.

En el concierto de hoy se esperan temas conocidos, como Let's get loud, Waiting for tonight, On the floor o Get right, y de su último álbum de estudio, This is me... Now (2024), pero queda la incógnita de si cantará alguna de las seis nuevas canciones que presentó la semana pasada en un evento exclusivo con fans.

Sí adelanta qué se puede esperar de sus nuevas canciones: "Como artista, siempre hago lo que siento en lo que se refiere a la música. Siempre es como capturar un momento y esto no es diferente".

JLo, de 55 años, define su momento actual como su "era de libertad", como un "verano".

"Se trata de tener confianza, ser despreocupado y un poco travieso, pero también de florecer hacia ser quien eres sin complejos, ser dueño de cada parte de ti mismo y celebrarlas. Eso es para mí de lo que trata este verano, esta gira y también de lo que trata la nueva música", resumió.

