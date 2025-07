LeBron James anuncia que asistirá a la apertura de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

LeBron James, el máximo anotador en la historia de la NBA, anunció este jueves que asistirá a la apertura de la residencia de los 30 conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

"¡Benito! Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles ahora mismo, ¡voy a verte! Me enteré de lo que tienes planeado para mañana por la noche", tuiteó James en español sobre su plan de acudir a ver a Benito Martínez, nombre de pila del artista urbano, en el inicio de sus conciertos No Me Quiero Ir De Aquí.

Relación

James y Bad Bunny llevan una estrecha amistad desde hace varios años.

Ambas figuras se han encontrado y disfrutado en sus respectivos lugares de residencia, aunque han sido más las veces que el intérprete urbano ha coincidido con el legendario baloncestista en la cancha de los Lakers de Los Ángeles.

James, a su vez, en una ocasión practicó en el Coliseo de Puerto Rico y también acudió a un partido del Baloncesto Superior Nacional -principal Liga local- de los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón, ciudad colindante a San Juan.

Bad Bunny, por su parte, arrancará este viernes su residencia de 30 conciertos hasta el 14 de septiembre.

Es prácticamente la primera residencia de espectáculos que algún artista realiza en el Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos en la isla.

La residencia tendrá un impacto económico para la isla de 377 millones de dólares y creará aproximadamente 3,642 empleos directos, indirectos e inducidos, según un estudio comisionado por el alcalde de San Juan, Miguel Romero, a la firma Advantage Business Consulting.

Dado que más del 80 % de la actividad económica se dará en San Juan, el impacto económico en la capital rondará los 302 millones de dólares.

Residencia

La residencia No Me Quiero Ir De Aquí, preámbulo de una gira mundial, llega tras el lanzamiento a principios de año del último álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, un homenaje a su isla natal que logró un éxito mundial inmediato fusionando reguetón con los ritmos autóctonos de la salsa y la plena.

El artista puertorriqueño anunció inicialmente 21 conciertos en la isla pero, ante la gran demanda, aumentó a 30 las funciones, vendiendo unos 400,000 boletos en tan solo cuatro horas.

