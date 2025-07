PETA denuncia que Bad Bunny exhibe gallinas durante show en Puerto Rico

PETA arremetió por segunda vez contra Bad Bunny luego de su gira "The most wanted tour" en 2024. ( FUENTE EXTERNA )

La organización internacional Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) denunció este miércoles que el artista puertorriqueño Bad Bunny suba al escenario gallinas en los conciertos de su residencia musical 'No me quiero ir de aquí' que se está llevando a cabo de julio a septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

"Un "Baile inolvidable" para Bad Bunny... pero una pesadilla para los animales. Bad Bunny usó gallinas vivas en el escenario durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico", publicó PETA Latino en su cuenta de Facebook.

Bad Bunny usó gallinas vivas en el escenario durante su residencia en el Coliseo de Puerto Rico. ¿Hasta cuándo los animales serán siendo tratados como simples accesorios para el show de Bad Bunny?... pic.twitter.com/ArgTHxoF0d — PETA Latino (@PETA_Latino) July 16, 2025

"¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios para el show de Bad Bunny? Los artistas tienen el poder de inspirar compasión a través del arte, pero Benito solo normaliza el maltrato hacia los animales. Bad Bunny por favor, deja de usar animales vivos en tus conciertos", solicitó la organización animalista.

Gallinas en el escenario de la ReSIDEnciA de Bad Bunny. pic.twitter.com/NWCnBQuXb4 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) July 12, 2025

Fechas de la residencia

PETA no es la primera vez que arremete contra Bad Bunny, en el año 2024 la organización criticó que el artista utilizara un caballo como parte de la gira 'The Most Wanted Tour'.

Bad Bunny está ofreciendo desde el 11 de julio y hasta el 14 de septiembre su residencia musical compuesta de 30 conciertos en su archipiélago natal.

Esta treintena de funciones será el preámbulo de una gira mundial que comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Con ´No me quiero ir de aquí´, el artista urbano alcanzará un récord de conciertos consecutivos en el Coliseo, superando las 14 funciones del dúo de reguetón Wisin y Yandel.