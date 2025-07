Willie Colón y Rubén Blades lanzan reedición en vinilo de "Canciones del solar de los aburridos"

Los amantes de la salsa y seguidores de una de las duplas más importantes en la historia del género, Willie Colón y Rubén Blades, podrán obtener a partir del 19 de septiembre una reedición en vinilo de uno de sus proyectos más importantes: Canciones del solar de los aburridos, nominado a un Grammy, y con varios temas que se convirtieron en éxitos.

El tercer álbum, que surgió de la colaboración del puertorriqueño y el panameño, continuó la tradición de Blades de hacer "salsa consciente" con temas políticamente cargados: Tiburón, Ligia Elena y Te están buscando, indicó en un comunicado el sello Craft Latino, que ha relanzado varios de los discos de protagonistas del movimiento que el mundo conoce como salsa y que nació en Nueva York.

Recuerda que el origen de 'Canciones del Solar de los Aburridos' comenzó más de una década antes de su lanzamiento cuando Colón (Nueva York 1950), firmó con el sello Fania cuando tenía sólo 15 años, convirtiéndose en una sensación junto al cantante Héctor Lavoe, conocido como 'el cantante de los cantantes'.

Juntos lanzaron 11 álbumes que definieron el género como El malo (1967), Cosa nuestra (1970) y el clásico Asalto navideño (1971) en el que se escucha el instrumento nacional de Puerto Rico, el cuatro, que tocó el legendario Yomo Toro (1933-2012).

Tras la separación de Colón y Lavoe, el primero siguió trabajando como productor, compositor, arreglista y director musical hasta que llamó su atención un joven panameño, que ya había ganado reconocimiento como vocalista en grupos como Los Salvajes del Ritmo y Bush y sus Magníficos, mientras estudiaba ciencias políticas y derecho.

Trayectoria

En 1970 lanzó su debut en EE.UU con De Panamá a Nueva York (junto a Pete Rodríguez) y más tarde se mudó a Nueva York donde comenzó a trabajar en el cuarto de correo de Fania donde colaboró con algunas de las estrellas del sello.

de participar en el álbum de Colón The Good, the Bad, the Ugluy, (1975) Blades fue oficialmente designado vocalista principal de la orquesta del puertorriqueño.

La sociedad Blades y Colón comenzó en 1977 con Metiendo mano, un álbum pionero que retrató los sueños y luchas de los latinoamericanos en EE.UU con temas como Pablo Pueblo, Plantación adentro y Según el color , que dio inicio a un nuevo estilo de "salsa consciente" destaca además Craft Latino en el comunicado.

Le siguió Siembra (1978) que se convirtió en el álbum de salsa más vendido de todos los tiempos por temas como Pedro Navaja y Plástico . En 1981, en su punto más alto como dúo, grabaron su tercera colaboración: Canciones del solar de los aburridos , que contará con una edición limitada de solo 300 unidades en vinilo azul ahumado, que podrá adquirirse exclusivamente en la tienda en línea de Fania .

Craft destacó que el álbum fue compuesto principalmente por Blades y representó un regreso al sonido clásico de la "salsa dura" pero también fue su disco más polémico debido a canciones como Tiburón, una crítica a la política de EEUU hacia América Latina.