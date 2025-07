Silvana Estrada anuncia "Vendrán suaves lluvias", su álbum más íntimo y sanador

La cantante y compositora mexicana Silvana Estrada anunció este martes la fecha del lanzamiento de su segundo álbum de estudio, titulado "Vendrán suaves lluvias", que produce en solitario y que saldrá a la venta el 17 de octubre bajo el sello de Glassnote Records.

El disco, considerado el trabajo más expansivo y emocional de la artista, surge tras su aclamado debut con "Marchita" y aborda temas de sanación, esperanza y libertad creativa.

""Vendrán suaves lluvias" es el álbum en el que he estado trabajando durante los últimos dos o tres años. Las canciones nacieron poco a poco, algunas desde la pandemia, otras más recientemente", compartió Estrada en un comunicado de prensa.

El álbum "abarca mi búsqueda de encontrarme a mí mismo y mi energía vital. Este proyecto nació de intentar convertir la incomodidad en esperanza, de no dejar de ver la luz a pesar de la rabia", matizó la ganadora del Latin Grammy.

"Este álbum está lleno de aprendizaje, de amor y de la belleza de ser humano, incluso en nuestros momentos más difíciles", dijo la artista " Silvana Estrada Cantauttora “

Autoproducción en medio de una crisis personal

La decisión de autoproducirse surgió tras atravesar una profunda crisis personal que incluyó sesiones de grabación infructuosas, una lesión espinal traumática en la columna vertebral y el devastador asesinato de su mejor amiga.

Durante su proceso de recuperación y sanación, Estrada manifestó que buscaba "suavidad y dulzura y un espacio seguro para reconectar" con su intuición.

"Cuando encontré ese espacio de nuevo, me di cuenta de que yo era la única persona capaz de producir este álbum. Toda la experiencia fue como un renacimiento, donde superé tanta pérdida y dolor para luego salir adelante con una nueva comprensión de cómo afrontar la realidad con gracia y esperanza", manifestó la artista en la nota.

Grabado entre tres países y con múltiples influencias

Grabado entre Montreal, Barcelona y Ciudad de México, el álbum de diez canciones toma su título del poema de Sara Teasdale de 1918 "There Will Come Soft Rains", representando una visión de paz y renovación después de la destrucción.

El contraste entre devastación y renacimiento se refleja en todo el disco, que explora desde el corazón roto hasta la alegría, la quietud al movimiento.

"Quería que la fuerza y la esperanza fueran el hilo conductor de todo el álbum", confesó.

Para acompañar el anuncio, Estrada lanzó hoy su sencillo "Dime", una meditación sobre la

.

La canción cuenta con arreglos orquestales del compositor nominado al Óscar Owen Pallett y revela las ricas texturas y el alcance emocional del álbum, donde la intimidad folk coexiste con la ambición cinematográfica.

Sonidos tradicionales y ambición orquestal

Previamente, Estrada lanzó dos sencillos que anticipan el álbum, "Lila Alelí" y "Como un pájaro", los cuales recibieron elogios de Billboard y de varios medios, como de la crítica que destacó la belleza y sencillez de sus composiciones , así como la intensidad emocional que transmiten, indica la nota.

, así como la intensidad emocional que transmiten, indica la nota. El álbum combina sonidos tradicionales como el cuatro venezolano, el arpa, la trompeta, el pedal steel con arreglos orquestales grabados en Skopie (Macedonia del Norte), y cuenta con la colaboración del director musical Roberto Verástegui.

(foto)