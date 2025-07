Elvis Crespo sana con música y cocina en su año más transformador

Elvis Crespo tiene una larga carrera como cantante, pero este año decidió aprender a cocinar frente a una audiencia masiva en el reality Top Chef VIP, una experiencia que además lo ha reconectado con sus raíces: "Siento que los genes de cocinero de mami y papi están saliendo a flote".

"Es un concepto que me cautiva y que me enamora", cuenta Crespo en entrevista con EFE, quien antes del pasado 22 de julio, cuando estrenó el programa por Telemundo, solo preparaba "desayunos y cosas simples".

Los dos padres del cantante de 53 años trabajaron en la cocina: Diómedes Crespo fue chef de un restaurante de comida mexicana por 30 años, mientras que su madre Irene Diaz también se desempeñó como cocinera.

"A mí nunca me interesó ni me llamó la atención (cocinar) y agradezco que no me obligaron y que dejaron que yo me manifestara de manera libre para que yo encontrara mi camino", relata Crespo.

Ese camino lo encontró en la música. El autor del himno merenguero Suavemente alcanzó el éxito y el reconocimiento internacional con sus temas pegajosos y ahora es una de las 20 celebridades que buscan alzarse con un premio de 200,000 dólares en efectivo y el título de Top Chef.

"Mis expectativas son aprender hoy algo nuevo, salir del programa triunfante. Y si no gano, pues salgo mejor cocinero de lo que entré. O sea, que todo funciona", dice.

Para el músico puertorriqueño, el programa es una buena oportunidad para mostrar las tradiciones de los países latinoamericanos, especialmente en un contexto social y político complejo por el que atraviesan las comunidades hispanas en EE.UU.

"Es una oportunidad de representar a nuestros países, a nuestras naciones, a nuestros pueblos. Estamos defendiendo nuestros platos tradicionales, lo que comemos en nuestras tierras", relata.

En el show también participan personalidades como los mexicanos Sergio Sendel y Lorena Herrera, la cubana Yany Prado, el guatemalteco Héctor Sandarti y la dominicana Celinee Santos.

Entre fogones y escenarios

Crespo vivió un 2024 turbulento. Se separó de su esposa y el proceso de sanación llegó con 'Poeta herío', un álbum en el que mezcla sonidos tropicales clásicos con propuestas contemporáneas en colaboraciones con artistas como Ivy Queen o Víctor Manuelle.

"Hay personas que al igual que yo sufrimos un rompimiento, un desamor, un desengaño y mi música conecta con todas ellas", asegura Crespo, quien confiesa que su colaboración con el trapero y reguetonero Arcángel para el tema Cora roto fue una de las más inesperadas incluso para él.

"Yo busco la forma de cómo refrescar mi catálogo, mi repertorio", comenta Crespo, quien observa una transformación en los géneros predominantes, como el reguetón y la música urbana, que actualmente están retomando e incorporando ritmos tradicionales como la salsa, la cumbia y el merengue.

"Los géneros que tienen mucho éxito llegan a un punto en el que, de forma natural, se toman un descanso, duermen para que el oído de la audiencia pueda explorar otras alternativas, nuevas propuestas musicales...".

"Ahora siento que la gente quiere escuchar música en vivo, bandas, músicos tocando de verdad, los clásicos, eso está otra vez en tendencia. La buena música siempre va a perdurar", explica.

Crespo también retomó los escenarios este año, e incluso se reencontró con "el Choli", en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, uno de los recintos más importantes de Puerto Rico, que no había pisado en 10 años.

Y el 25 de octubre, el músico tendrá una actuación en Miami, en el Kaseya Center.

