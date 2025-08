Bryant Myers presenta "toda la musa que tenía guardada" en su álbum "Millo Gangster Club"

El rapero puertorriqueño Bryant Myers, considerado el pionero del trap latino, presenta "toda la musa que tenía guardada" con el lanzamiento este jueves del álbum 'Millo Gangster Club' de 14 temas, la primera parte de un proyecto que estará compuesto de tres discos.

"Lo dividí en tres partes porque duré mucho tiempo sin lanzar música y tengo sobre 60 canciones grabadas. La gente llevaba esperando mucho tiempo mi nueva temporada de canciones y estoy listo para dárselo ahora", declaró en entrevista telefónica con EFE.

Bryan Robert Rohena, nombre de pila del artista, confesó que lo "enorgullece mucho" y lo invita a seguir trabajando para que sus fanáticos continúen conectados con él pese a que lleva un lustro sin sacar un álbum, desde 2020 que publicó 'Bendecido'.

"Hago música para tratar de conectar con el público, pero sin buscar llamar la atención. Trato de hacer la música que siento que se vive, que vivo a mi alrededor, en la isla que vivo, que es Puerto Rico", explicó el vocalista de música urbana, oriundo del municipio de Carolina, en el norte de Puerto Rico.

Buena acogida entre el público

A sus 27 años, Myers celebró el buen recibimiento que tuvieron los sencillos 'Killa' en colaboración con el artista Clarent, y 'Burlao', que lanzó como adelanto de este disco.

"El tema de 'Burlao', yo lo tengo hace 6 o 7 años y es una canción que sé que va a seguir creciendo porque al tenerla guardada tanto tiempo y no me aburre. Lo escuchaba, pasaban los años y lo escuchaba y busqué esperar el momento perfecto diría yo, para lanzar el tema y eso es bien importante hoy en día en la música", mencionó.

El intérprete de temas como 'Caile' y 'Esclava Remix', aseguró que su tema favorito del disco en el que tiene colaboraciones con el rapero Almighty, Ozuna, Eladio Carrión o Jhay Cortez, es la introducción 'Cualquiera tiene ticke', porque es la última canción que compuso e incorporó y la que mejor refleja sus "feelings actuales".

"Me gusta mucho buscar la evolución, buscar nuevas fusiones para crear nuevas fórmulas, nuevos sonidos, soy bien creativo con eso, con la mezcla de sonidos. A veces yo hago muchas combinaciones en el estudio con los sonidos, los instrumentos, los tiempos, los estilos de diferentes géneros", relató Myers.

Primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico

Actualmente, el artista se prepara para su debut en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico conocido como el Choliseo, la sala de espectáculos más importante de la isla, el próximo 22 de noviembre, que será el preámbulo de una gira internacional.

"Me siento súper confiado, súper feliz. De verdad es un sueño para mí poder hacer esto, poder tener mi fecha en el Choliseo. No todo el mundo puede hacer eso", declaró.

Myers precisó que el concierto denominado 'La historia del Trap' será una cronología por los diez años de su trayectoria en la música y por momentos de "2016, 2017 y otros años que marcaron el género y la historia del trap".

"Estos años no he podido trabajar con la consistencia que he querido, pero el amor y el cariño y el respeto de los fanáticos siguen ahí intactos, y eso es algo que me hace permanecer de pie y seguir mandando fuego", sentenció.

El artista que ha colaborado con Bad Bunny, Anuel AA y Arcángel, comenzó a componer música cuando estaba en la escuela y abandonó sus estudios para seguir su carrera en el mundo del espectáculo.

Su primer álbum de estudio fue 'La Oscuridad' (2018) de 14 temas, entre ellos su éxito 'Ojalá', un disco con el que debutó en el Top 10 de Latin Rhythm Albums de Billboard.