Arrestan en Miami al reguetonero Jhayco por posesión de cocaína y cannabis

El urbano fue detenido la madrugada de este martes mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad

    Expandir imagen
    Arrestan en Miami al reguetonero Jhayco por posesión de cocaína y cannabis
    El urbano puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade. (FUENTE EXTERNA)

    El urbano puertorriqueño Jhayco fue arrestado este martes en el condado de Miami-Dade (Estados Unidos), acusado de posesión de cocaína y cannabis, según el expediente judicial de esa jurisdicción de Florida.

    El artista, de 32 años, cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue detenido a las 2:55 hora local (6:55 hora GMT) de la madrugada mientras conducía por ciudad de Miami a baja velocidad.

    Los agentes señalaron que, al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

    En el registro del automóvil, la Policía encontró dos bolsas con unos 7 gramos de cannabis cada una, y en los bolsillos del detenido tres bolsitas transparentes con cocaína, con un peso total aproximado de 2 gramos.

    De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2,500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.

    Más

    • Conocido por éxitos como Ley seca y Dákiti, el artista ha colaborado con figuras como Bad Bunny, J. Balvin y C. Tangana.
