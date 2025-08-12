×
Eddie Van Halen
Eddie Van Halen

La guitarra Kramer de Eddie Van Halen saldrá a subasta y aspira a recaudar dos millones

La Kramer, reconocible por tener el cuerpo pintado de rojo, blanco y negro, acompañó a Eddie Van Halen en sus giras de 1982 y 1983

    Expandir imagen
    La guitarra Kramer de Eddie Van Halen saldrá a subasta y aspira a recaudar dos millones
    La icónica guitarra Kramer, que fue estrenada por Eddie Van Halen en una gira en 1982, saldrá a subasta el próximo 28 de octubre. (FUENTE EXTERNA)

    La icónica guitarra Kramer, que fue estrenada por Eddie Van Halen en una gira en 1982, saldrá a subasta el próximo 28 de octubre en la casa Sotheby´s y aspira a venderla por un precio de entre 2 y 3 millones de dólares.

    La Kramer, reconocible por tener el cuerpo pintado de rojo, blanco y negro, en una estética cercana al heavy metal, acompañó a Eddie Van Halen en sus giras de 1982 y 1983, en conciertos ofrecidos por la banda en Filadelfia, Caracas, Buenos Aires o Sao Paulo.

    Expandir imagen
    Infografía

    Eddie la regaló a su amigo y técnico de sonido Robin 'Rudy' Leiren, quien a su vez la vendió al guitarrista Mick Mars, líder de la banda metalera Mötley Crue, con quien el instrumento cobró nueva vida y fue protagonista del álbum Doctor Feelgood de la banda, lanzado en 1989.

    De lograr esas cifras adelantadas por Sotheby´s, la 'Kramer' se unirá al listado de otras guitarras que han marcado la historia del rock en las últimas décadas.

    Entre ellas destacan la Martin D-18E de Kurt Cobain (vendida por 6.1 millones en 2020), la Fender Mustang del mismo Cobain (4.5 millones, 2022), o la Black Fender Stratocaster de David Gilmour (3.97 millones, 2019).

    Más

    • La subasta de octubre de la casa neoyorquina incluirá objetos originales de otros músicos y bandas, como la partitura original de 'Subterranean Homesick Blues' de Bob Dylan, la portada original del álbum 'It´s only Rock and Roll' de los Rolling Stones, o los timbales que The Beatles usaron en varias grabaciones en los años 1962 y 1963. 
