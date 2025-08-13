iLe anuncia lanzamiento de "Como las canto yo "con boleros

La cantante puertorriqueña iLe anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum Como las canto yo. ( EFE )

La cantante y compositora puertorriqueña iLe anunció este miércoles el lanzamiento en octubre de su próximo álbum Como las canto yo compuesto de boleros, bajo el sello de La Buena Fortuna Music.

"Soñaba con grabar este álbum desde que tenía 13 años. Siempre me han encantado los boleros. Hay algo apasionado y directo en ellos que me conecta profundamente", declaró en un comunicado la artista que hizo su debut en la música con sus hermanos en Calle 13 y en 2017 ganó un Grammy por su despegue en solitario.

El nuevo disco reúne versiones de boleros tradicionales, interpretados con la fuerza y sensibilidad que distinguen a la cantante.

El primer sencillo del álbum, 'Un amor de la calle', ya está disponible en todas las plataformas junto a su video oficial.

Una nueva etapa

La llegada de iLe a La Buena Fortuna Music marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista.

iLe acaba de culminar una gira con el proyecto Boleros Psicodélicos de Adrián Quesada , con quien colaboró en 'Bravo'.

Desde que lanzó Ilevitable, en 2016, Ileana Cabra se ha destacado por hablar de política, de las heridas coloniales y sobre todo de feminismo.