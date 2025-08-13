Travis Kelce agradece a 'The Eras Tour' por haberlo "hipnotizado" y llevado a Taylor Swift

La cantante Taylor Swift lanzará su próximo álbum de estudio "The Life of a Showgirl" el 3 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El jugador de fútbol americano Travis Kelce agradeció este miércoles a la gira 'The Eras Tour' por haberlo "hipnotizado" y "cautivado", porque gracias a esa experiencia terminó conociendo a su actual novia, Taylor Swift.

"Le doy a 'The Eras Tour' el crédito. Porque si nunca hubiera ido a ese concierto y me hubiera quedado hipnotizado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría ido a ('New Heights') y le habría contado a todo el mundo lo dolido que estaba", le dijo Travis a Swift en el podcast 'New Heights' que conduce junto a su hermano Jason.

"Nunca me había sentido tan absorto en la curiosidad de saber quién eras", añadió el ala cerrada del Kansas City, quien también aseguró que la estrella pop "lo hacía mucho mejor".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/14/travis-y-taylor-download-52c6d311.jpeg Taylor Swift y Travis Kelce derrochan amor en las redes sociales.

Kelce asistió a un concierto de Swift en 2023 y, aunque quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibía visitas antes ni después de sus conciertos.

Después de dicha experiencia el deportista expresó en su podcast la decepción de no haberla podido conocer, pero poco después establecieron contacto.

Este miércoles, la cantante reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta 'insensata' porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

"En nuestra primera cita, le pregunté legítimamente cómo fue cuando los Chiefs jugaron contra los Eagles en la Super Bowl y él miró al otro lado del campo, más allá de la línea de golpeo, y vio a su hermano parado al otro lado... a cinco pies frente a él en el campo", contó la cantante.

"Ahora sé lo loca que fue esa pregunta. (Travis) Me dijo: 'En realidad, yo estoy en ataque y mi hermano también, y solo estoy en el campo al mismo tiempo que la defensa'. Pensé que todos estaban en el campo al mismo tiempo", aseguró Swift, quien ahora se considera "obsesionada" por el deporte al que se dedica Kelce.

En el episodio de 'New Heights', la cantante también anunció que su próximo álbum de estudio, titulado 'The Life of a Showgirl', será lanzado el 3 de octubre. Además, aseguró que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial 'The Eras Tour'.