Muere Pippo Baudo, presentador que hizo historia en la televisión italiana

Es recordado por su carácter jovial y por impulsar las carreras de comediantes, cantantes y presentadores

    Expandir imagen
    Muere Pippo Baudo, presentador que hizo historia en la televisión italiana
    La primera de las participaciones de Pippo Baudo como presentador en el Festival de San Remo fue en 1968. (FUENTE EXTERNA)

    Pippo Baudo, uno de los presentadores más famosos e importantes de la historia de la televisión italiana, que a partir de los años 60 fue una figura clave de la cultura popular del país con su participación en los programas más importantes y trece ediciones del Festival de San Remo, falleció anoche en Roma a los 89 años.

    Baudo destacan este domingo en Italia todos los medios, que le han dedicado un importante espacio, "hizo historia en la televisión" y su larga carrera le hizo ser el presentador de televisión italiano más famoso e influyente y amado por todos los tiempos.

    Recordado por su carácter jovial y por impulsar las carreras de comediantes, cantantes y presentadores, presentó programas históricos de la RAI como Canzonissima , Domenica In y Fantastico .

    Originario de la provincia de Catania, en Sicilia, se dedicó a emisiones de radio y televisión de la RAI y al mismo tiempo trabajo en en la organización de festivales de música locales, como el Festival de la Canción de Vibo Valentia, el Festival de Nápoles y Canta Italia.

    La primera de sus participaciones como presentador en el Festival de San Remo fue en 1968, y desde entonces, Baudo se convirtió en un rostro familiar para millones de personas. En los años siguientes, se le encomendaron 12 festivales más, a menudo ejerciendo también como director artístico.

    En la década de 1980, Baudo estuvo vinculado principalmente a presentar programas como Domenica In y Fantastico , en los que dio espacio a artistas y comediantes que pasarían a formar parte de la cultura pop de esa década, entre ellos Lorella Cuccarini, Roberto Benigni, Fiorello y Beppe Grillo, entre otros.

    A lo largo de su carrera, Baudo también fue un formidable cazatalentos, gracias en parte a su significativa influencia en la organización del Festival de San Remo y entre los que lanzó o ayudó a dar a conocer al público general se encuentran Al Bano, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli y Laura Pausini, por nombrar algunos.

    El presidente italiano Sergio Mattarella recordó la "profesionalidad, la cultura, la gracia y la extraordinaria capacidad de Baudo para interpretar los gustos y expectativas de los televidentes italianos".

    Mientras que la primera ministra Giorgia Meloni escribió en X: "Nos ha dejado uno de los grandes protagonistas de la historia de la televisión italiana. Su rostro y su voz han acompañado a generaciones enteras, regalando emociones, sonrisas y momentos inolvidables".

    Los dirigentes de la RAI afirmaron; "Con Pippo Baudo, se ha ido una parte fundamental de la televisión, se ha ido una parte fundamental de la Rai. Sin embargo, él y su legado permanecerán grabados en el patrimonio cultural de Italia".

    Todo el mundo de la televisión y del espectáculo en Italia ha despedido al presentador y su exesposa, la soprano Katia Ricciarelli también se unió a las condolencias y destacó: "Fue el mejor de todos". 

