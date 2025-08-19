Rauw Alejandro recibirá el "Hispanic Heritage Award 2025" por su impacto en la música latina

Rauw Alejandro posa en abril de 2025 para la revista Billboard en el marco del anuncio de su gira mundial "Cosa nuestra 2025", que se realizará en Europa. ( MARCO PERRETTA )

El destacado artista puertorriqueño Rauw Alejandro será galardonado con el Hispanic Heritage Award 2025 – Premio Visión, en reconocimiento a sus aportes innovadores y su impacto global en la música latina. La ceremonia se realizará el próximo 4 de septiembre.

“Es un honor unirme a la lista de increíbles creativos que han recibido este reconocimiento”, declaró Rauw Alejandro al anunciar la noticia.

Además, expresó su orgullo por representar a Puerto Rico y al Caribe, y adelantó detalles sobre su próximo álbum, "Cosa Nuestra: Capítulo 0", con el que busca mostrar la esencia completa de la región caribeña.

Este premio llega tras el gran éxito de su álbum "Cosa Nuestra", que alcanzó el número 1 en la lista Best Latin Albums of 2024 de Billboard, además de posicionarse en el primer lugar del Top Latin Albums y el sexto en el Billboard 200.

Durante 2025, Rauw Alejandro también lanzó éxitos como "Buenos Términos" y "Carita Linda". Esta última alcanzó el número 1 en la lista Latin Airplay, convirtiéndose en su tercer número 1 en solitario y el duodécimo número 1 en toda su carrera.

Otras figuras

Con este reconocimiento, Rauw Alejandro se une a un grupo selecto de figuras icónicas de la música latina que han recibido el Hispanic Heritage Award, entre ellos Celia Cruz, Gloria Estefan, Ricky Martin y Bad Bunny.