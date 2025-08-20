Bunbury desmiente rumores sobre Amaral y Bob Dylan: “Eva no me quitó ningún puesto”

Enrique Bunbury y Eva Amaral aclararon rumores sobre la gira de Bob Dylan en 2004, luego de que la cantante denunciara insultos misóginos en redes sociales. ( EFE )

Enrique Bunbury ha desmentido este martes que Eva Amaral le quitara el puesto de telonero de Bob Dylan en su gira por España hace 20 años y que a resultas de ello le dedicara la canción 'Puta desagradecida', un rumor que había vuelto en las últimas semanas acompañado de insultos a la cantante.

"No acostumbro atender a rumorologías, ni dimes y diretes, ni atiendo a lo que se dice en redes, pero me llega el malestar que ha mostrado el dúo Amaral por la insistencia e insultos que algunos les han hecho llegar a los largo de los años", comienza el mensaje publicado en su cuenta de Instagram por el exlíder de Héroes del Silencio.

Como ya ha relatado en alguna otra ocasión, Bunbury recuerda que el año 2004 Eva Amaral y Juan Aguirre fueron contratados para preceder a Bob Dylan en sus conciertos, y el guitarrista sufrió una lesión en la mano, motivo por el que el promotor Gay Mercader le contactó para ver si podría sustituirles, algo que a lo que él accedió.

Insultos

Sin embargo, "cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo", zanja.

Los insultos por parte de los fans de Héroes del Silencio por este bulo habían tenido un nuevo capítulo cuando el pasado 15 de agosto Amaral respondió en X a una de estas críticas.

"En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces por qué no le preguntas a @bunburyoficial. Creemos que es hora de que se cuente la verdad y de paso de que sus seguidores nos dejen en paz", respondía Eva, que desde hace tiempo ha condenado ofensas "chungas" y "misóginas", reconociendo su hartazgo ante lo que consideraba un ataque machista.