Asesinan al cantante mexicano Ernesto Barajas en un presunto ajuste de cuentas

El cantante mexicano Ernesto Barajas, vocalista y dueño del grupo Enigma Norteño, fue asesinado el lunes 18 de agosto en un ataque armado en la ciudad de Jalisco, en lo que sería un posible ajuste de cuentas, según los primeros reportes extraoficiales.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la cuenta de espectáculos ´Chamonic´, donde se señaló que el cantante habría cambiado su residencia de Culiacán a Guadalajara tras recibir amenazas previas. "Todos los cantantes que vivían en Culiacán han desertado y se han ido a Guadalajara", dice la publicación.

De acuerdo con fuentes estatales, el ataque ocurrió en la colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra dos hombres y una mujer que se encontraban en una pensión de automóviles.

Barajas y uno de sus acompañantes murieron en el lugar; el otro resultó herido. Hasta el momento, ni la familia ni el grupo musical han emitido un comunicado oficial.

Amenazas previas con una narcomanta

En 2023, Ernesto Barajas fue objeto de amenazas por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes colocaron una narcomanta con un mensaje directo al cantante:

"Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y Rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera. La Baja tiene dueño. Atte: CJNG".

Tras esta amenaza, Enigma Norteño canceló su presentación en la Feria de Rosarito 2023 por "recomendación de autoridades y organizadores".

El cantante optó por no pronunciarse públicamente sobre el tema, manteniendo un bajo perfil en redes sociales.

El mensaje mencionaba supuestos vínculos del artista con Alfonso Arzate García "El Aquiles" y René Arzate García "La Rana", presuntos integrantes de una célula delictiva ligada al Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía del Estado de Jalisco aún no ha emitido un informe oficial sobre el caso. Mientras tanto, fans, colegas del medio y seguidores de Enigma Norteño lamentan profundamente la pérdida de Barajas, un referente del género norteño en México.