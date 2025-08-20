Shakira rompe récords con su gira y conquista América con más de 2.5 millones de boletos vendidos

Shakira, durante su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", que ya supera los 2,5 millones de boletos vendidos. La cantante canceló su concierto en Santo Domingo previsto para el 26 de septiembre. ( EFE )

La cantante colombiana Shakira conquistó este miércoles América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que ya suma más de 2.5 millones de boletos vendidos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

La gira, que se convirtió en la más importante en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas seis meses de recorrido, ocupa el segundo puesto en el ránking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos vendió más de 700,000 entradas en 22 conciertos, todos con el cartel de "sold out", incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami. En México superó el millón de boletos vendidos.

La barranquillera está a tres presentaciones de superar el récord de su gira mundial anterior, El Dorado World Tour (2017-2018). En cada parada despliega una producción visual de gran formato con un repertorio que repasa sus himnos, desde La Tortura y Waka Waka hasta BZRP Music Session #53.

Shakira retomará ahora la ruta latinoamericana con 30 conciertos más hasta diciembre, incluyendo tres fechas en Colombia: el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Canceló actuación en República Dominicana

No obstante, la artista canceló su actuación en República Dominicana , pautada para el próximo 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo , donde se esperaba reunir a miles de fanáticos .

