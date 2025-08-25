×
El rapero Lil Nas X enfrenta cuatro delitos graves tras enfrentarse a la Policía en Los Ángeles

El artista enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto

    El rapero Lil Nas X enfrenta cuatro delitos graves tras enfrentarse a la Policía en Los Ángeles
    El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos penales después de que el pasado jueves fuera arrestado por las autoridades. (FUENTE EXTERNA)

    El rapero estadounidense Lil Nas X ha sido acusado de cuatro delitos penales después de que el pasado jueves fuera arrestado por las autoridades mientras caminaba en ropa interior por las calles de Los Ángeles y hospitalizado por posible sobredosis.

    El artista enfrenta tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, según los documentos judiciales presentados este lunes ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, informó NBC News.

    Los cargos suceden a su detención el pasado jueves después de que Lil Nas X fuese visto caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

    El cantante de Old Town Road comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis.

    • El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.
    • Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema Old Town Road junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número 1 más longevo hasta el momento en la historia de EE.UU. al superar a 'Despacito' con 19 semanas en lo más alto. 
