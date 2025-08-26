"Resistiré" o "La, la, la", los temas más famosos del prolífico Manuel de la Calva

El músico español Manuel de la Calva falleció este martes a los 88 años. ( FUENTE EXTERNA )

El prolífico músico español Manuel de la Calva, fallecido este martes, fue compositor, arreglista y productor, a veces en colaboración con otros artistas, de 766 obras registradas, según datos facilitados a EFE por fuentes de la Sociedad General de Autores de España (SGAE).

Y fueron composiciones para el propio Dúo Dinámico, que formó con Ramón Arcusa, como para grandes artistas de fama internacional: Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo, Massiel... entre otros.

Esta profusa capacidad de creación incluye himnos cantados con Arcusa, como Resistiré, y canciones tan emblemáticas como La, la, la, con la que Massiel ganó Eurovisión (1968), y Soy un truhán, soy un señor, una de las más conocidas de Julio Iglesias.

"Resistiré"

Este tema ha tenido múltiples vidas y versiones desde que fue interpretada originariamente en 1988 por el Dúo Dinámico. La música fue compuesta por De la Calva y la letra, por Carlos Toro.

Su fama se propulsó cuando el director Pedro Almodóvar la incluyó en la banda sonora de la película ¡Átame! (1989), y este año 2025 fue homenajeada por su importancia simbólica durante el confinamiento de la pandemia de covid-19.

"La, la, la"

Otra canción con historia.

Ganó Eurovisión interpretada por Massiel, aunque la primera versión fue grabada por un joven Joan Manuel Serrat que, finalmente, se negó a participar en el concurso europeo de la canción porque las autoridades españolas de la dictadura no lo dejaban cantar una parte en catalán. Fue compuesta por Arcusa y De la Calva.

"Soy un truhán, soy un señor"

Esta reconocible canción de Julio Iglesias está de nuevo firmada por los componentes del Dúo Dinámico, en esta ocasión junto al propio cantante, uno de los intérpretes españoles más conocidos del mundo.

Se publicó en 1977 en el álbum A mis 33 años y ha sido versionada en italiano con el título Sono un pirata, sono un signore.

"Esos ojitos negros"

"Esos ojitos negros/Que me miraban/Esa mirada extraña/Que me turbaba", comenzaba la balada romántica compuesta por el Dúo Dinámico (la música es de De la Calva). Intentaron que representara a España en el Festival de Eurovisión de 1965, pero quedó relegada por la ahora mucho menos recordada Qué bueno, qué bueno de Conchita Bautista.

"Amor de verano"

"El final del verano llegó y tú partirás", cantaban Arcusa y De la Calva en esta canción de 1963 que pasó a representar al amor efímero de las vacaciones estivales.

El tema quedó aún más fijado en el imaginario colectivo tras ser el tema principal del último episodio de la serie de Televisión Española 'Verano Azul', que obtuvo un gran éxito de audiencia y ha sido emitida varias veces.

