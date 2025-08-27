Ministerio World Worship es reconocido por sus aportes a la juventud

Ministerio World Worship fue reconocido en el Día Internacional de la Juventud. ( FUENTE EXTERNA )

El grupo musical juvenil World Worship recibió el pasado 12 de agosto en la ciudad de Santo Domingo un reconocimiento por sus aportes a la juventud, en presencia de Pastor Milcíades Franjul, director de la oficina de enlace cristiano ante el Poder Ejecutivo de la nación.

El acto fue realizado en el marco del Día Internacional de la Juventud, en el Atrio Central de Acrópolis Business Mall, presidida por el director general de Juventud Empoderada, Dániel Lajara.

"Es un honor para nosotros saber que lo que hacemos para Dios también trasciende a nuestra sociedad y nos permite ser influencia a los jóvenes, siendo una voz que lleva esperanza y el mensaje de Jesus desde Republica Dominicana al mundo", expusieron las líderes principales de World Worship, Jamilet González y Jireh Heredia.

Reconocidas celebridades hicieron acto de presencia como el director de cine Jean Gabriel Guerra, hijo del artista Juan Luis Guerra; Loren Montalvo, activista provida dominicana; Keren Montero, ganadora del primer lugar en Dominicana´s Got Talent 2021; Y populares figuras de la música cristiana como: Averly Morillo, Marcos Yaroide, Kairo Worship, Oasis Ministry, Isabelle Valdez, Grupo Grace, Cales Louima, Lorens Salcedo, Lenny Salcedo, Natan el Profeta, Madiel Lara, entre otros.

Sobre el grupo

World Worship nace en 2016 desde el corazón del músico, productor, empresario y pastor Amos Ferreras y su esposa, Angelina Peña, con la visión de unir jóvenes con talentos musicales que pudiesen componer y dirigir la adoración desde República Dominicana hacia el mundo. Una adoración poderosa y capaz de conectar a todos los países del mundo para cantar lo mismo: la Palabra del Dios Verdadero.

En 2018 World Worship lanza su primer sencillo ´´Muestranos tu gloria´´, bajo el sello discográfico Camila Studio.

Otros éxitos del grupo son: Purifica, con casi 7 millones de reproducciones en Youtube; María (Yo elijo a Cristo) junto al reconocido Grupo Grace con más de dos millones, Das Vida junto a Kairo Worship con casi 7 millones, y Unción en el Aire junto a Cales Louima, con más de 58 millones, convirtiéndose así en el mayor éxito de la banda hasta ahora.